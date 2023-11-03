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歡慶登台九週年 金子雙十一優惠狂喜天丼買一送一

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
金子半之助全台門市歡慶九週年，推出買一天丼送一天丼超值優惠。業者提供
金子半之助全台門市歡慶九週年，推出買一天丼送一天丼超值優惠。業者提供

蟬聯九屆、榮獲日本全國丼金賞的知名日本職人第一天丼品牌-金子半之助，登台一年半即創下破百萬碗的銷售佳績，今年歡慶來台九個年頭，感恩回饋廣大消費者，且臨近雙十一同慶，推出「買一天丼送一天丼」好康優惠。

只要在11月9日至12日，以及11月16日至19日這八天內，至全台任一門市點購任一天丼系列商品乙碗，即贈送免費香香雞天丼兌換券乙張。免費香香雞天丼兌換券使用日期自11月20日至12月28日止，限平日使用，遇週五、假日及國定假日不得使用。

民眾除了可以憑券免費兌換香香雞天丼，也可以加價升級天丼系列商品及雙響丼系列商品。

「金子半之助」原汁原味演繹江戶時代的傳統風味，重金自日本引進傳承江戶時代的獨家秘傳醬汁、並採用日本進口胡麻油(高級天婦羅專用油，比一般食用油價格高6至7倍，用以增添天婦羅香氣)、進口日清紫羅蘭麵粉、金子特製七味粉以及從日本直送主要海鮮食材。

同時，金御賞餐飲集團也會遴選菁英人員赴日接受嚴格訓練，學習職人天婦羅料理精神與酥炸精髓，並建立完整SOP技術移轉。

金御賞餐飲集團強調，只有受訓合格的師傅才能上台操作，將質地細緻的高級日清紫羅蘭麵粉，與經過嚴格安全把關的雞蛋，同水以黃金比例調製麵衣，再以濃醇香氣的日本純正胡麻油酥炸，按每種食材特性依序下鍋，並判斷已達最佳口感後起鍋。

其中，需熟練的精準掌握食材狀態與火候，以呈現如煙火般綻放的美麗拉花；最後淋上自江戶時代秘傳的獨門醬汁，即成為一道華麗又豪邁的天丼美味，完美演繹外酥內滑順的夢幻口感。

在豪爽的海鮮之外，被饕客們讚不絕口的炸溫泉蛋，亦需高超的烹調技藝，先蒸過再進行酥炸，以保持溫泉蛋穩定的品質，擁有濃稠適宜的蛋黃，口感如水波蛋般細緻滑嫩，與淋上秘傳醬汁的米飯搭配，更增添丼飯溫潤滑口的絕妙層次。

除了食材及原物料的高昂關稅、運送成本，如何將日本職人技藝複製至全門市，才是最大的挑戰。為了讓更多職人炸手都可以同時掌握花炸、棒炸的天婦羅技藝，金子半之助堅持以在業界也無人可及的九成正職比例，及「日本標準」長期全力培訓天婦羅職人，並推出1-3級甚至升級推出1-7級職人考核制。

今年全台巡迴舉辦「職人盃金賞獎」，即將進入總決賽階段，從油泡聲響、大小、煙點等五感掌握來培訓天婦羅職人，更甚至要求以「秒計」精準掌握天婦羅，只為呈現完美的天婦羅職人技藝。

金子半之助全台巡迴舉辦「職人盃金賞獎」即將進入總決賽。業者提供
金子半之助全台巡迴舉辦「職人盃金賞獎」即將進入總決賽。業者提供
消費者至全台門市點購任一天丼系列商品乙碗，即贈送免費香香雞天丼兌換券。業者提供
消費者至全台門市點購任一天丼系列商品乙碗，即贈送免費香香雞天丼兌換券。業者提供

日本 餐飲 海鮮

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