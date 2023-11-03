「和美王」格睿建設年推案破10億元 馬性領導快速竄起

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
格睿建設董事長吳孟格出生彰化，對在地有濃濃情感。圖／業者提供
格睿建設董事長吳孟格出生彰化，對在地有濃濃情感。圖／業者提供

彰化和美交通便利、生活機能方便，在地產業穩定成長，帶動房市平穩發展，也是在台中房市居高不下之時，台中人的輕移民選擇。7年前即在和美大力推案的年輕建商格睿建設，今年總銷破10億元，被業界封為「和美王」，董事長吳孟格事必躬親、馬性領導，是其成功之道。

格睿建設創立於2016年，在和美、伸港、鹿港一案接一案，頻繁而有序，有賴於吳孟格對事業的佈局規劃長遠。剛創業，他就著手培養自己的工班，並以日系營造廠為學習對象，建立先檢討圖面，再施工的流程，要求數字、尺寸精準，寧願事前費時核對清楚，不要事後錯誤再更改。

在創業之初，吳孟格就能與不同工班的師傅討論、溝通，讓他們心服口服，主要因為他也是一身硬底子功夫。從彰化高工建築科畢業後，再就讀臺灣科技大學營建工程系學位，學習圖面設計、現場施作、結構、土木工程、工班管理等，將理論應用於實務面上，游刃有餘。

他對該公司的防水工程、機電施工信心十足，強調：「我們機電很用心，高度、長度配管、穿樑套管、管道間位置等，都是規劃完善再施工」。

為了學習經營公司，吳孟格考上台北大學企管研究所，研究企業管理與行銷策略，不只如此，他還報考不動產估價師，積極程度讓人以為是準備接班的富二代。

少年時吳孟格的確不愁吃穿，但父親公司在他15歲時倒閉，家庭環境驟變，母親白天夜晚都在工作養家，身為長子的他也開始半工半讀，以增加家中收入，25歲前，他已做過近30種工作，嚐遍世間冷暖；他發現自己善於解決問題、喜歡把事情做好，所以開始自己創業當老闆。

為了照顧家人，吳孟格選擇回到彰化和美再次創業。他認為，企業經營者要有格局，因此以「格」命名，經營者處理人事物需要智慧，因此以「睿」命名，英文名為「GREAT」除「崇高的」之意，也是真誠、嚴謹、效率、美學、永續的縮寫，更是他心中模範建築業的形象。

為了與更多專業人才合作，吳孟格創立馬性領導，亦即大家認真努力，做得比別人更多，「外圓內方、外柔內剛」，一起往共同方向前進。格睿建設成立後，勢如破竹，2019年開始接連推出新案，包括和美的荷霞、美渼學，伸港的森桐、森梧，鹿港的源鹿、泳鹿等，2023年一年總銷達到10億元。

彰化近年因國際大廠進駐、軌道建設增加、核心家庭人數減少，帶動房市成長。吳孟格說，彰化人買房多為剛性需求，與台中不同，因此在地建築市場穩定，而格睿著重嚴謹、效率與美學，產品規劃考量消費者負擔，已建立出明顯特色。

2023年，格睿建設規劃在溪湖推案，主攻溪湖在地居民跟中科二林園區客群，而他也緊盯台中、南投房市，為進軍其他縣市推案提早做準備，繼續造福有剛性需求的民眾。

彰化線西、和美與伸港為同一生活圈，圖為和美商圈。圖／業者提供
彰化線西、和美與伸港為同一生活圈，圖為和美商圈。圖／業者提供

房市 創業 鹿港

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