台灣君悅酒店餐券賣的比去年旺 估明年單日可突破千萬營收

2023年 ITF台北國際旅展於今(3)日起至11月6日在台北南港展覽館一館舉行，台灣君悅飯店首日現場銷售近800萬元，與去年相較買氣更旺，預估明天是周末假日，推估單日可突破千萬營收。

君悅飯店表示，今天最熱賣的商品主要以館內兩間自助餐廳凱菲屋及彩日本料理銷售的吃到飽餐券最熱門，暢銷量相當好，其次為漂亮廣式燒鵝。首日開張就有兩筆百萬大單挹注，今日最大單近2百萬。同時，2023旅展總目標5000萬，與去年相較可成長10%。

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