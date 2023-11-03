國泰航空ITF旅展盛大開展！哩享風格選品店開張 精選航點全年最優惠

「2023 ITF台北國際旅展」正式開跑。國泰航空不只展出多款風精選格商品、打造展場唯一輕奢選品店，更祭出全球精選52個航點的經濟艙優惠，機票最低價下殺新台幣8,078元起。民眾累積消費達門檻還可參加滿額禮抽獎活動，有機會將A350飲品餐車、備餐間收納箱等航空迷必收藏的夢幻級逸品直接抱回家。此外，國泰航空每日也精心規畫多樣舞台活動，力邀民眾揪團來闖關互動搶品牌好禮；知名旅遊節目主持人–風田更將於11月5日（日）現身站台，不藏私公開旅遊經驗及獨家景點。

旅展唯一輕奢選品店限定開張！ 質感選物為生活加分 消費再享里數回饋

國泰航空將風格選品店搬至展場。以典雅木質調點綴品牌經典翡翠綠，瞬間點滿攤位輕奢氛圍感。現場展出完整選品內容，包含去年超熱賣的手工精品麻將組與備餐收納箱、航空迷搶收藏的空中巴士A350 機型小型飲品餐車，以及多樣旅行、日常必備實用單品，為生活每一刻增色。現場選購不只能享有旅展限定優惠價，每消費30元更能累積 1「亞洲萬里通」里數，享受質感日常還能同時開展「哩享」生活。

輕鬆接軌世界！國泰航空全球52精選航點限時優惠中

國泰航空年度最優價格就在旅展，全球共52個精選城市推出經濟艙超值優惠，即日起至11月10日於官網預訂由台灣出發歐洲、紐澳等長程航線以及東南亞、中國等短程可分別享有新台幣3,000元以及新台幣1,000元的優惠折扣，而香港、日本等國人旅遊人氣目的地則可享票價最優新台幣8,078起。

國泰航空今年也特別搬出超夯票券組合，包含：City Café 中杯拿鐵或大杯美式的咖啡票券、CoCo 百香雙響炮飲品票券，民眾購買即可額外賺取「亞洲萬里通」里數，消費累計滿五組票券再加碼大方送出 1,000 里數，每人每日最高可享額外2,000里數。

中獎率百分百！消費滿額即可抽重量級滿額禮 A350餐車、備餐收納箱天天送

不只奉上超划算旅展限定價格，國泰航空更推出人人有獎滿額贈，凡於攤位購買選品、機票、票券等商品，累計消費滿15,000元即可參與「幸運籤筒」抽獎，有機會抽中航空迷必備福袋、客機模型等豐富獎項；消費滿新台幣 60,000 元則可體驗「國泰扭蛋樂」，能把空中巴士 A350 機型小型飲品餐車、國泰航空x Start From Zero 全新特別版備餐間收納箱以及等同一張台北–東京來回機票的 30,000 「亞洲萬里通」里數等重量級夢幻逸品抱回家。

國泰航空「這哩來找茶」款待新會員、舊卡友來攤位喝杯茶

逛旅展也想來點解渴的飲料嗎？國泰航空現場推出「這哩來找茶」活動，款待新會員與舊卡友來攤位喝茶。凡於現場登記成為國泰航空的國泰新會員，或至國泰航空攤位向工作人員出示「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」、「台新國泰航空聯名卡」，即可憑證明券兌換 CoCo 手採紅茶或四季春青茶乙杯，數量有限，換完為止。 國泰航空強勢登陸2023_ITF台北國際旅展，祭出多重消費折扣及精美好禮。國泰航空提供

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