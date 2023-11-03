快訊

台南知名海產店即起停業！業者掛紅布條揭原因：屋主說租殺生業差點害死她

國泰航空ITF旅展盛大開展！哩享風格選品店開張 精選航點全年最優惠

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
輕奢選品店開張。現場購買國泰航空選品除可享旅展限定優惠價，還可累積「亞洲萬里通」里數。國泰航空提供
輕奢選品店開張。現場購買國泰航空選品除可享旅展限定優惠價，還可累積「亞洲萬里通」里數。國泰航空提供

「2023 ITF台北國際旅展」正式開跑。國泰航空不只展出多款風精選格商品、打造展場唯一輕奢選品店，更祭出全球精選52個航點的經濟艙優惠，機票最低價下殺新台幣8,078元起。民眾累積消費達門檻還可參加滿額禮抽獎活動，有機會將A350飲品餐車、備餐間收納箱等航空迷必收藏的夢幻級逸品直接抱回家。此外，國泰航空每日也精心規畫多樣舞台活動，力邀民眾揪團來闖關互動搶品牌好禮；知名旅遊節目主持人–風田更將於11月5日（日）現身站台，不藏私公開旅遊經驗及獨家景點。

旅展唯一輕奢選品店限定開張！ 質感選物為生活加分 消費再享里數回饋

國泰航空將風格選品店搬至展場。以典雅木質調點綴品牌經典翡翠綠，瞬間點滿攤位輕奢氛圍感。現場展出完整選品內容，包含去年超熱賣的手工精品麻將組與備餐收納箱、航空迷搶收藏的空中巴士A350 機型小型飲品餐車，以及多樣旅行、日常必備實用單品，為生活每一刻增色。現場選購不只能享有旅展限定優惠價，每消費30元更能累積 1「亞洲萬里通」里數，享受質感日常還能同時開展「哩享」生活。

輕鬆接軌世界！國泰航空全球52精選航點限時優惠中

國泰航空年度最優價格就在旅展，全球共52個精選城市推出經濟艙超值優惠，即日起至11月10日於官網預訂由台灣出發歐洲、紐澳等長程航線以及東南亞、中國等短程可分別享有新台幣3,000元以及新台幣1,000元的優惠折扣，而香港、日本等國人旅遊人氣目的地則可享票價最優新台幣8,078起。

國泰航空今年也特別搬出超夯票券組合，包含：City Café 中杯拿鐵或大杯美式的咖啡票券、CoCo 百香雙響炮飲品票券，民眾購買即可額外賺取「亞洲萬里通」里數，消費累計滿五組票券再加碼大方送出 1,000 里數，每人每日最高可享額外2,000里數。

中獎率百分百！消費滿額即可抽重量級滿額禮 A350餐車、備餐收納箱天天送

不只奉上超划算旅展限定價格，國泰航空更推出人人有獎滿額贈，凡於攤位購買選品、機票、票券等商品，累計消費滿15,000元即可參與「幸運籤筒」抽獎，有機會抽中航空迷必備福袋、客機模型等豐富獎項；消費滿新台幣 60,000 元則可體驗「國泰扭蛋樂」，能把空中巴士 A350 機型小型飲品餐車、國泰航空x Start From Zero 全新特別版備餐間收納箱以及等同一張台北–東京來回機票的 30,000 「亞洲萬里通」里數等重量級夢幻逸品抱回家。

國泰航空「這哩來找茶」款待新會員、舊卡友來攤位喝杯茶

逛旅展也想來點解渴的飲料嗎？國泰航空現場推出「這哩來找茶」活動，款待新會員與舊卡友來攤位喝茶。凡於現場登記成為國泰航空的國泰新會員，或至國泰航空攤位向工作人員出示「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」、「台新國泰航空聯名卡」，即可憑證明券兌換 CoCo 手採紅茶或四季春青茶乙杯，數量有限，換完為止。

國泰航空強勢登陸2023_ITF台北國際旅展，祭出多重消費折扣及精美好禮。國泰航空提供
國泰航空強勢登陸2023_ITF台北國際旅展，祭出多重消費折扣及精美好禮。國泰航空提供

國泰世華 新台幣 消費

延伸閱讀

看準國人最愛遊日韓 台北國際旅展祭門票、抽機票優惠

整理包／全國最大！ ITF台北國際旅展今天登場 6大QA一次查

「5大航空」ITF旅展一次看！11/3開展，長榮飛福岡不用1萬2、華航香港只要4088元

棒球迷看過來！ 搭虎航飛大阪 到ITF旅展拿甲子園限量好禮

相關新聞

萊爾富今年10月改朝換代 光泉汪家退出經營層

超商老三萊爾富今年10月下旬改朝換代，光泉汪家退出經營層，由原大股東聯邦投資代表李文明擔任董事長、萊爾富事業整合長郭純宜...

赴陸旅行團解禁3月1日成行 旅遊業者現在就可開賣產品

經過旅行業者多方爭取，政府決定最晚在明年3月1日解除赴陸禁團令，開放旅行業者組團赴中國大陸旅遊，旅行業者即刻就可規劃並販...

赴陸組團禁令有望春節前解除 最快明年3月1日開放

旅遊業者期待的赴陸團客禁令解除，終於有好消息傳出。旅遊業者透露，經與相關主管官員溝通後，官員表示，國人赴中國大陸旅遊的禁...

虎航、星宇擴張航點 高層：明年營運更勝今年

台灣虎航董事長陳漢銘今天表示，明年機隊和航線持續擴張，將主打「日客來台」藍海市場；星宇航空公關長聶國維指出，看好航點擴張...

旅遊價格回不去 雄獅明年春節檔期售價年增二到三成

ITF台北國際旅展今（3）日登場，雄獅（2731）今年首度以「雙主場」形式參展，全力衝刺旅展銷售業績。雄獅發言人賴一青表...

慧榮贊助早療幼兒交通車 協助第一社會福利基金會

NAND Flash控制IC廠慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）贊助第一社會福利基金會，為該機構的第一兒童發展中心提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。