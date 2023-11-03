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萊爾富今年10月改朝換代 光泉汪家退出經營層

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
萊爾富門市。萊爾富／提供
萊爾富門市。萊爾富／提供

超商老三萊爾富今年10月下旬改朝換代，光泉汪家退出經營層，由原大股東聯邦投資代表李文明擔任董事長、萊爾富事業整合長郭純宜升任總經理。萊爾富表示，「有關此次股權移轉，僅為股東間之股份轉移，並不會影響到超商的各項營運，我們身為超商的專業經理人，仍將持續為社會大眾提供優質的商品與服務」。

萊爾富店數目前有1,583家，年營收約240億元，穩坐超商前三名。萊爾富繼引進約16種異業合作型態，包括自助租車、自助換油機、機車充電站、電動車充電樁、共享行動電源、自助加水站、自助洗衣店服務、熱便當機、娃娃機、VR電競遊戲、3C智慧家電、快速剪髮店、幾米主題門市與萊到店服務大聯盟等多元業態，以及複合型店鋪「萊鮮生Mr.Hi」。

其中經營的主力重點為「萊鮮生Mr.Hi」，截至今年9月底已開出221家「萊鮮生Mr.Hi」超市型複合店，預計至今年底「萊鮮生Mr.Hi」超市型複合店將會超過250家，每年更以300-400家門市為開店目標。明年能朝向600家超市型複合門市邁進，讓販售生鮮商品成為萊爾富的特色之一。

萊爾富是光泉汪家創立，還有近年飲料店樂法和樂凡手感烘焙都是萊爾富關係企業；1989年，萊爾富國際股份有限公司正式成立於台北市迪化街，在美日系統便利商店林立的市場中，萊爾富是唯一沒有受國外技術支援的超商。

光泉第一代創始人為汪水泉，光泉家族曾經歷內鬥休兵，第二代老三汪亦祥為萊爾富董事長。去年萊爾富開出首家超商結合生鮮超市的複合型店鋪「萊鮮生Mr.Hi」，汪亦祥也難得現身，但行事作風都十分低調。

超商 股東

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