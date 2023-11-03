HAPPY GO攜九大公益團體 號召捐點傳愛

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷今（3）日舉行年度公益家庭日，透過每年一期一會別具意義的活動與長期合作的九大公益夥伴相聚，並與第三方單位玩具圖書館合作，以「永續、公益、童趣」三大主軸打造「翻玩童趣 讓愛永續」公益家庭日，期待藉由寓教於樂的方式，提高員工對公益及永續的認同。此外，HAPPY GO與公益團體也藉由活動齊心呼籲全台卡友在消費之餘，將手中零碎或剩餘點數捐做公益，年底點數到期不清零還能將愛延續到每個角落。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，自2007年推出公益捐點平台已邁入16年，每一年規劃不同型態活動與九大公益夥伴合作，邀請卡友提升對於公益團體認識並捐出手中點數，每年底更藉由「公益家庭日」讓全體員工與公益團體的孩子們有機會齊聚一堂，增加凝聚力建立更緊密的關係。

而近幾年永續環保議題深受關注，HAPPY GO已連續二年投入減塑、減碳愛地球的倡議行動，明年也將朝向策略性的永續倡議行動邁進，推出「2024公益永續共好計畫」，以「突破」、「創新」「永續」三大目標，期望與合作夥伴發展更多樣化的公益價值，同時歡迎更多關懷弱勢孩童的公益團體一起加入計畫，擴大發揮善的力量，除了持續關懷有需要的孩子們，也一起帶動社會正向共好的力量。

HAPPY GO公益家庭日活動今年邀請國內九大公益團體包括唐氏症基金會、伊甸社會福利基金會、兒童福利聯盟、麥當勞叔叔之家慈善基金會、家扶基金會、瑞信兒童醫療基金會、喜憨兒社會福利基金會、台灣世界展望會及聯合勸募協會參與，並攜手玩具圖書館結合「永續」及「公益」理念，打造「二手玩具手作課程」，透過體驗玩具拆解的過程賦予二手玩具新生命力。

此外，規劃了「9大復古童趣闖關」，包含「釣酒瓶」、「彈珠檯」、「劍玉」等關卡，並邀請深受孩子喜歡的「魔術SHOW」及「夢幻歡樂泡泡秀」，趣味豐富又有趣的體驗不僅喚起員工的兒時回憶，更為孩子創造歡樂溫馨的難忘的時光。

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