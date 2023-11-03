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要搭要快！明年元旦連假離島管制航線 11月6日上午9時開放訂位

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
明(2024)年元旦有三天連假，民航局今日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供850架次，計7萬12個座位數。華信航空提供
明(2024)年元旦有三天連假，民航局今日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供850架次，計7萬12個座位數。華信航空提供

明(2024)年元旦有三天連假，交通部民航局今日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供850架次，計7萬12個座位數，並自11月6日（下週一）上午9時起開放訂位。

明年元旦假期自2023年12月30日(週六)至2024年1月1日(週一)有三天連假，民航局規劃，今年12月29日(週五)至2024年1月2日(週二)為航空疏運期，共計五天。民航局指出，元旦連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線430架次、3萬1,188個座位數；金門航線340架次、3萬3,314個座位數；馬祖航線80架次、5,510個座位數；上述3離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供850架次、7萬12個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次元旦連假，於尖峰時段2023年12月29日至2023年12月31日台灣出發往離島方向，以及2023年12月31日至2024年1月2日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

航線 民航局

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