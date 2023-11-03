ITF 台北國際旅展開幕 蔡總統：請國人朋友以行動支持台灣觀光

全台最大旅遊盛事「2023 ITF台北國際旅展」今（3）日至6日於台北南港展覽館盛大登場。主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，ITF是台灣國家級、最具指標性、且足以吸引世界各國買家參與的旅展，讓業者可以透過面對面交易，確定年度採購與銷售訂單，對創造觀光產業的產值非常重要。出席開幕典禮的蔡總統則是邀請國人朋友，一起來逛旅展，用行動支持台灣的觀光，並期待在台北國際旅展的帶動下，讓觀光旅遊業蓬勃發展。

葉菊蘭表示，感謝所有業者及參展單位的支持，共同打造這場亞洲人氣最高的旅展。這次展出有1,300個攤位，104個國家城市，是近六年來最多的一次。觀光是國家重要的戰略產業，在政策面上，政府大力推動觀光主流化，因此，每年在ITF現場，各部會紛紛推出農遊、森林、部落、客庄、文化旅遊等各種不同的旅遊產品。不僅讓國人看見更多元的國旅可能性，也向世界展現台灣觀光的多元面貌。

她說，三年來，走過防疫挑戰，世界各國都致力以觀光帶動經濟復甦，積極爭取國際旅客。所以在ITF台北國際旅展中，台灣觀光協會與交通部觀光署合力舉辦ITF旅遊交易會。今年從世界各國邀請百位買家來台，創造近2,000場次的B2B洽談交易會，舉辦成果非常豐碩。

行政院副院長鄭文燦表示，ITF成功打造台灣的觀光品牌，政府也在各項政策挹注下有策略地推動台灣觀光發展，預計今年12月中旬會迎來600萬人次的旅客，達成今年度目標，繼續邁向明年1,200萬人次前進。交通部部長王國材表示，台北國際旅展是一個非常重要的國內外旅遊平台，今年在主辦單位台灣觀光協會、觀光署及全體業界的努力下，共同展示台灣多重面向觀光魅力。

蔡總統指出，這是她第五次受邀，很開心能透過 ITF台北國際旅展，見證台灣觀光產業持續前進的腳步，尤其是大家不因三年的疫情有所停頓，甚至與各政府單位相互合作，發展出不同觀光旅遊的主題與產品，提供給國際旅客有更多的選擇，從這幾屆的ITF可以看見「質」的提升，重視主題化、特色化、在地化的旅遊體驗與區域資源的整合，這是各級政府單位與業者共同推動的成果。

蔡總統笑著說，剛剛行政院副院長鄭文燦說，今年12月中旬我們設定今年600萬旅客來台目標可以達到，「我們給他鼓勵一下好不好？但是副院長你要想一下，沒有達標的後果是什麼？」蔡總統也邀請國人朋友，一起來逛旅展，用行動支持台灣的觀光，並期待在台北國際旅展的帶動下，讓觀光旅遊業蓬勃發展。

台北國際旅展展出單位包括日本、南韓、馬來西亞、泰國、德國、不丹、捷克、香港、中美洲、波蘭、蒙古國、法國、阿拉伯、土耳其、瑞士及關島等104個國家/城市，共1,300個攤位參展，邀請國人共襄盛舉，一起飛向世界，走進台灣。 全台最大旅遊盛事「2023 ITF台北國際旅展」今(3)日至6日於台北南港展覽館盛大登場。交通部觀光署提供

商品推薦