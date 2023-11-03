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長榮航無限萬哩遊會員獨享 Hello Kitty派對機同遊日本松山

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
今日搭乘長榮航空「無限萬哩遊-會員獨享專機」的壽星會員，長榮航空也特別提供驚喜禮物，祝會員生日快樂，並獻上溫馨祝福。長榮航空提供
今日搭乘長榮航空「無限萬哩遊-會員獨享專機」的壽星會員，長榮航空也特別提供驚喜禮物，祝會員生日快樂，並獻上溫馨祝福。長榮航空提供

長榮航空（2618）「無限萬哩遊－會員獨享專機」，於今（3）日自桃園機場歡樂啟航，此為國籍航空公司首次推出會員專屬航班。長榮航空表示為感謝會員長期的支持，只開放給無限萬哩遊的會員，並以相當優惠的哩程數即可兌換酬賓機票，全數機票不另外對外銷售，專案一推出立即秒殺，造成會員熱烈的好評及迴響。

為了讓會員留下美好的搭機體驗，此次會員限定航班適逢Hello Kitty 50週年，長榮航空特別安排Hello Kitty派對機執飛此趟任務，與所有會員同遊日本松山。

此外，長榮航空也打造了充滿歡樂氛圍的候機室，獨家設計會員專屬的三麗鷗明星家族迎賓拱門、拍照背板，現場還陳列各項長榮航空Hello Kitty彩繪機繽紛的服務用品，別出心裁的布置，讓旅客開心不已，紛紛拿起手機拍照打卡留念。

長榮航空也特別精心設計「Show Your Hello Kitty」活動，邀請所有搭乘此班機的會員一同盛裝打扮，只要搭機時穿戴與彩繪機主題相關的服飾或配件，就可以獲得長榮航空精心準備的LOGO商品！在如此熱鬧非凡的長榮航空會員獨享專機派對，長榮航空更特別邀請了風靡全球、可愛爆棚的神秘嘉賓Hello Kitty來到現場，與所有無限萬哩遊會員一起同樂，並進行有獎徵答，雖然是一大早，但現場大朋友、小朋友踴躍參與，驚喜歡笑不斷。

針對搭乘此會員專機的所有貴賓，長榮航空特地準備了「派對機大禮包」，讓會員一次擁有所有彩繪機的撲克牌、明信片、彩繪機專屬桌巾、餐包環以及跟空服員同款的三麗鷗明星家族的可愛娃娃胸針，還有長榮航空嚴選米果等多項好禮，讓所有會員在出發前就開始累積滿滿的歡樂回憶。

長榮航空會員獨享專機啟航後快樂不間斷，搭乘此專機的會員還可再享限定抽好「哩」活動，只要在11/03~11/17期間在長榮航空官方臉書粉絲頁的「會員獨享專機」貼文下方留言，分享會員專機搭機體驗或當地旅遊精彩時刻，就有機會參加抽獎，獲得長榮航空提供的多項專屬好「哩」，包括最大獎32,000哩、二獎20,000哩、三獎10,000哩等多個獎項，展現長榮航空寵愛會員無極限，從Hello Kitty專屬候機室的系列活動，到搭機結束後的抽獎送好「哩」，就是要讓無限萬哩遊會員享受到完整且難忘的特別體驗。

長榮航空「無限萬哩遊」提供會員多元累積及使用哩程的管道，會員購票或兌換酬賓機票後，可透過EVA Mileage Hotel無限萬哩遊會員專屬線上訂房平台預訂住宿，每次住宿皆有機會賺取高達 10,000 哩獎勵哩程，也可以使用哩程+現金預訂住宿。會員可以善用累積的哩程折抵機票費用、升等或是折抵「長榮樂e購」購物金額、搭機前預訂購買喜愛的機上免稅品並享有不定期專屬優惠活動。尚未成為會員嗎？新申請會員可再享贈送最多1,000哩。馬上行動加入會員，用哩程讓美好啟程。

長榮航空特別邀請超人氣神秘嘉賓Hello Kitty驚喜現身會員專機活動現場，為今天的活動增添歡樂的氣氛。長榮航空提供
長榮航空特別邀請超人氣神秘嘉賓Hello Kitty驚喜現身會員專機活動現場，為今天的活動增添歡樂的氣氛。長榮航空提供
長榮航空會員業務部劉瑩君協理和神秘嘉賓Hello Kitty開心地與所有搭乘「無限萬哩遊—會員獨享專機」的貴賓們一同大合照，帶著愉快的心情歡樂啟航，飛往日本松山。長榮航空提供
長榮航空會員業務部劉瑩君協理和神秘嘉賓Hello Kitty開心地與所有搭乘「無限萬哩遊—會員獨享專機」的貴賓們一同大合照，帶著愉快的心情歡樂啟航，飛往日本松山。長榮航空提供

長榮航空 專機 Hello Kitty

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