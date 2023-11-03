三鶯線三峽站雙捷開大樓招商成功 年底簽約引資56億

捷運三鶯線首個捷運開發案「三鶯線三峽站出入口1、2捷運開發共構大樓」，新北捷運局今公告招商成功，開發基地約1845坪，規畫興建2棟地上14層、地下2層，共1萬坪捷運住宅大樓，打造全齡化便捷共構樂活宅，且將為三峽引入投資金額約56億元，帶動三鶯地區經濟發展，並提供約411坪的多元公益空間。

捷運局表示，此次分別由將捷股份有限公司及昇陽建設企業股份有限公司獲選為最優申請人，預計今年底完成簽約、2029年完工。新北捷運局長李政安說明，三峽站出入口1捷運開發基地約1845坪，規畫興建2棟地上14層、地下2層，共1萬坪捷運住宅大樓，將設置145坪公共托老日照中心。

捷運局表示，出入口2捷運開發基地約1718坪，規畫興建2棟地上15層、地下2層，共1萬坪捷運住商大樓，地面層規畫沿街式店鋪，並設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心共266坪，2處捷運開發大樓規畫打造全齡化便捷共構樂活宅，將可引入1800個居住人口，帶動捷運運量成長，並提供多元公益設施。

李政安表示，捷運三鶯線全線共規畫7處捷運開發案，預期可創造340億投資金額，並引入1.3萬個居住人口，除此次三峽站兩處捷運開發案招商成功，後續持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、臺北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，期待能帶動運量成長及周邊區域發展，打造安居樂業的新北捷運生活圈。 捷運三鶯線首個捷運開發案招商成功，開發基地約1845坪，規畫興建2棟地上14層、地下2層，共1萬坪捷運住宅大樓，打造全齡化便捷共構樂活宅，且將引入投資金額約56億元。圖／新北捷運局提供

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