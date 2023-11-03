新北10大熱門豪宅曝 這棟平均一個月成交1件

永慶房產集團統計今年前三季新北市交易總價6000萬元以上住宅，交易件數以中和區「遠雄左岸Park One」13件居冠，林口區「森聯摩天41」7件居次，板橋區「橋峰」與新莊區「中悅檀悅」各5件並列第三。此外，今年10大熱銷豪宅中，不少社區仍在銷售階段，顯見傳統豪宅交易熱區以外，不少豪宅買方已將目光聚焦往新興大坪數建案。

第一熱銷的「遠雄左岸Park One」在短短九個月內就成交13戶，平均每月都能成交一戶近億元的豪宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「遠雄左岸Park One」位於於新店溪畔，坐擁水岸景觀，同類型的大坪數水岸豪宅產品相對稀有，對於周遭板橋、永和或鄰近工業園區的中小企業主、高階經理人，以及在地高資產客群都相當具有吸引力。

若觀察熱門交易豪宅所處行政區，板橋區有3社區上榜居冠，其次則是有2社區入榜的新莊區居次。板橋區熱銷豪宅由「橋峰」、「源邸」與「謙岳」3個社區所包辦，總交易件數為12件，而新莊7件熱銷豪宅則分別是「中悅檀悅」及「遠雄九五」上榜。

陳金萍分析，板橋是新北市行政中心，尤以新板特區交通、商業、百貨、旅宿各項機能發達，早早有建商在板橋推出大坪數豪宅，也吸引更多建商跟進推案，使板橋尤其是新板特區豪宅社區雲集，而中央部會辦公室進駐新莊也帶動副都心的開發，使板橋、新莊成為新北市豪宅推案熱區。

值得注意的是，新北十大熱銷豪宅社區的平均單價皆未達80萬元，平均交易單價區間多集中在50至70萬元間，部分社區豪宅單價甚至不到5字頭。

與台北市相較，許多豪宅單坪價格至少在百萬以上，名列「200萬俱樂部」的豪宅社區亦不在少數，以常見的百坪格局，台北市的豪宅動輒億元起跳、甚至超過2億。

新北市同樣的總價可以享有的坪數空間更多，如平均總價上億的「謙岳」平均面積就達177.5坪，「遠雄九五」平均面積更高達242.6坪。價格上的優勢也是部份台北市豪宅買方將購屋目光聚焦新北市豪宅的原因之一。

陳金萍指出，近年豪宅交易受到中央銀行實施選擇性信用管制影響，導致豪宅買方需要準備至少6成以上的資金作為自備款，購買的門檻拉高也影響購買意願，建商豪宅推案量也有縮水跡象。

然而對部分高資產購屋客群來說，豪宅社區保全嚴密、管理周全且強調住戶隱私，不僅能彰顯身份與尊榮感，同時還兼具抗通膨，保值與增值潛力的標的，仍具一定吸引力。 2023年新北市熱門交易豪宅社區。資料來源／永慶房產集團

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