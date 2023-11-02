永悅健康代理 風靡歐美的「五日科學營養餐」正式登台

台灣數位健康第一品牌H2U永悅健康，將好萊塢女星青春美麗的秘密帶來台灣了！這次不僅引進風靡歐美「ProLon FMD五日科學營養餐」，L-Nutra 團隊也特別來台分享經臨床科學實證的ProLon FMD科學營養餐，如何透過全球專利配方幫助維持人體代謝狀態，同時還能放大健康助益，調整體質，促進新陳代謝。

近年全球颳起「FMD科學營養餐」風，一躍成為歐美名人圈養生熱門話題。FMD (Fasting Mimicking Diet)是由美國南加州大學長壽研究所所長Dr. Valter Longo所研發，透過特殊設計的配方以及飲食方法，欺騙身體以為沒有進食，能進一步有效促進人體新陳代謝靈活度；Dr. Longo後續創辦L-Nutra公司並將FMD技術成功延伸開發出「ProLon FMD」科學營養餐。

獲得多國專利的「ProLon FMD五日模擬斷食餐」效果讓葛妮絲派特洛、珍妮佛安妮斯頓等多位好萊塢女星大為驚豔，其他諸如知名奧運自行車好手Sky Christopherson、《紐約時報》暢銷書作者、營養師Cynthia Sass也都是該產品愛用者，同時該產品也在歐美澳洲等地熱賣。

期許成為健康領航者的H2U永悅健康，自成立以來即致力於透過科技與數據串連生活場域，全力朝數位健康產業發展，同時看準預防醫學領域的發展潛力，積極與全球先進營養科技合作，H2U永悅健康執行長陳俊嘉表示：「我們相信每個人都值得擁有無後顧之憂的生活，我們的使命就是整合提供卓越的數位健康服務，成為真正的全場景健康生活實踐家。此次與L-Nutra合作引進『ProLon FMD』，就是希望能連結全球最先進的營養科技資源與產品，滿足每個人對於健康美麗的需求。」

提及「ProLon FMD」產品與H2U的布局，陳執行長接著表示：「L-Nutra是全球領先的營養科技公司，旗下不僅擁有完整的健康長壽飲食解決方案，創辦人Dr. Longo在全球長壽保健市場更有著舉足輕重的地位。我們相信取得『ProLon FMD』產品正式在台獨家經銷只是雙方合作的第一步，後續我們也將會更積極的將合作關係擴大至永悅健康生態系。」

L-Nutra「ProLon FMD五日科學營養餐」採用特殊專利設計配方與方法，提供平衡、專業的食物營養成分，形態、數量以及建議的食用順序，讓使用者在攝入營養成分的同時又不會啟動食物感應反應，因此能夠加速代謝，為健康帶來許多助益。經實證，連續三個月使用，能夠優化健康狀態。

「ProLon FMD五日科學營養餐」在第1天提供1150大卡，並在第2-5天提供每日約800大卡；包括有植物基底成分組成的湯品、營養棒、飲料、點心、茶品以及營養補充品。消費者可以根據建議自行調整一日中餐食的順序與分配。

專業營養師林宸安也以營養學角度分享：「現代人的飲食無匱，反而默默種下疾病的根源! FMD可協助民眾重新與食物建立關係，透過營養干預的手段，拿回飲食的主導權。」

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