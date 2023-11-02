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瞄準年輕人購屋市場！璟都總座：台灣沒有人買不起房 低薪是發展阻力

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台灣松下董事長黃政成（左）、璟都建設總經理高林鋒（中）與海悅國際總經理王俊傑（右）。圖／業者提供
台灣松下董事長黃政成（左）、璟都建設總經理高林鋒（中）與海悅國際總經理王俊傑（右）。圖／業者提供

桃園航空城計劃為區域房市添利多，其中客運特區因基期相對較低，備受矚目。璟都建設今（2）日與日本Panasonic 強強聯手，推出造鎮大案「璟都未來城」。璟都建設總經理高林鋒表示，現階段的台灣人其實沒有買不起房，大家面對的是低薪問題，政府若不設法解決，將成台灣發展最大阻力。

看好桃園未來發展，璟都建設積極深耕客運園區，主要是看準航空城客運特區跟青埔緊鄰，但青埔開發飽和，且房價相對較高，而客運特區可受惠外溢買盤，目前3字頭仍相對親民。

高林鋒表示，「璟都未來城」是璟都在客運園區第5個建案，也是目前基地面積最大的建案，當初購地就花了2年時間，規劃也將近花了半年，儘管現在工料雙漲，但璟都秉持初心，就是為了創造出消費者買得起的房子，且璟都為了讓消費者買房無後顧之憂，還提供3年1成無息貸款，加上政府新青安貸款，讓年輕人輕鬆買房。

負責銷售的海悅總經理王俊傑表示，觀察近40年來台灣的房價發展，只能說沒有對不起購屋者，像以青埔來看，2012年海悅在桃園青埔接第一案時，大家都說野狗比人多，但在交通建設陸續到位後，青埔現在4字頭也快買不起。

王俊傑表示，有一次聚餐和朋友聊天，有人買股票，有人做其他投資，但卻沒有比一個跟他買2間房子的服務員賺得多，所以說房地產仍然是相對保值穩定的，這40年來房價沒有對不起購屋者。

展望後況，王俊傑認為，現在景氣變化太快，難以預測，至於平均地權條例、選擇性信用管制等，其實都是讓產業發展更加健康，目前建築業最大的挑戰還是工料雙漲的問題。

「璟都未來城」基地面積2257坪，總銷46億元，每坪開價32-37萬元，規劃坪數19-40坪，房型數 2-3房，且與Panasonic攜手，搭配頂級廚浴設備，包括IH調理爐、吊隱式抽油煙機、落地型洗碗機、櫥下型淨水器、單體馬桶、免治便座、陶瓷面盆等。另，配合政府推出挺青年購屋專案，首付18萬起，搭配10%低自備、88萬起直至交屋。

璟都未來城。記者朱曼寧／攝影
璟都未來城。記者朱曼寧／攝影

房價 房市 買房

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