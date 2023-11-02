中高齡房貸族扮購屋新勢力 為何女性比男性更常背房貸？

隨著台灣即將進入超高齡社會，自然熟齡50+族群在購屋申貸房貸的比例也愈來愈大，更重要。但是中高齡女性，為何現在成為貸款購屋的新寵？但據統計，她們買屋坪數通常又比男性小？有何蹊蹺？

台灣進入超高齡社會在即，過往購屋以青年為主的情況恐將改變。根據聯徵中心資料統計，全台50歲以上的中高齡房貸族，占比已有19.1％。換句話說，整體房貸族群中，每5個人之中就有1位是50歲以上。何房貸市場中逐漸出現這群中高齡房貸族？只是因為這族群比較有能力買房嗎？

同時，中高齡購屋貸款過往被認為申請上「不容易」，特別是在貸款成數、期限等條件銀行業者常給出較差行情。網路上不少討論區對於購屋流傳都市傳說，最基本的「貸款人年齡」「貸款人財務狀況」「貸款人還款能力」，以及房屋的「屋齡」「貸款年限」等因素都會被銀行納入考量。以銀行潛規則來說，65歲減掉申貸者的年齡，剩下的即是銀行可能核貸的最長年限。

也因此50+族群會在年齡上吃虧，為何這族群仍積極購屋，就更引人好奇。

中高齡買屋較不在乎貸款成數？

住商機構企研室執行總監徐佳馨表示，50歲以上族群的購屋成交比例逐漸拉高。她認為主因是中高齡購屋者，銀彈充足，較不受銀行貸款成數影響。另外，房租的投資報酬率就高於定存，因此合理總價、高投報的產品是購入時的主要考量標的。

另外，進一步分析這50+房貸族的性別差異，根據聯徵中心2023年第二季資料，我國六都及全國貸款族群顯示，全台已有19.1％的申貸比例是來自50歲以上的中高齡族群。進一步從性別來看，女性跟男性分別有4834人及3897人，整體明顯「女多於男」，女性占比55.4％。

全台50+女性貸款人數多於男性，買的坪數卻比較小？

有趣的是，從平均估值及平均建物面積來看，從全國到六都的數據，皆顯示男性的負擔能力仍較女性為強。男性購買的平均坪數50.2坪，女性46坪，兩者相差近4坪，約略是一個房間的大小。

換句話說，台灣熟齡女性，總然買的坪數相對低，可是卻比較常背負房貸。是因為女性比較愛買房，就算坪數小一點也要買？還是在買房時有和男性不同的考量？房產研究專家有一個有趣的觀察。

50+族群買第二間，通常太太負責

第一建經研究中心副理張菱育表示，過去多數家庭購置的第一屋是登記在先生名下，並負責繳貸款，而到了中壯年後換屋或購置第二屋則會考慮由太太來申貸，因此才會出現50歲以上申貸者「女多於男」的狀況。

至於為何女性來負責買第二間，卻買的坪數比較小？業者表示有點難從數據中找到明確定論。但是側面觀察一些周邊買屋朋友，發現女性買第二間不少是為了投資考量，可能偏愛買套房或小坪數出租。

像是住在台北，和老公一同創業的黃女士（化名）便買房給在南部大學念醫的兒子。主因是念醫學院要7年，時間不短，與其租房，她認為不如直接買更划算，同時就算兒子畢業去他地工作，也可以放租給其他大學生。

資料來源：財團法人金融聯合徵信中心、台灣房屋，製表：胡華勝

台北市每3名房貸有1名中高齡，台南比例最低

另外，六都的50+族群申貸房貸狀況有否不同差異？數據顯示，若以六都來看，台北市中高齡貸款者為全台北市31.1％，占比居六都之冠。換言之，台北市也就是每3名申貸房貸者當中，就有1名是中高齡的買方。雖說，台北市65歲以上人口已占五分之一，中高齡貸款比例高不意外，會居六都之冠仍讓人深覺在台北買房，恐怕都是熟齡人士才有能力下手。

占比第二高的是新北市，占比也達21.7％，每5位申貸戶中就有1位超過半百。

台中市居第三，占比18.8％，第四高的是台中市，占比18.8％，高雄市的占比為15.2％，占比最少的是台南市13.3％。有趣的是，台南房價被認為六都中相對合理，是否因年輕人較買得起，因此中高齡族群貸款比例最低？是值得玩味的地方。

另外，由申貸人數的性別來看，新北市女性申貸戶高達1300人，一支獨秀的在六都之中人數最多。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雙北房價普遍高，導致購屋年齡晚，是很可以想像的結果。另外，雙北居民普遍對於換屋、置產和投資觀念也較盛，對於年紀較大仍背負貸款的接受度也相對較高，所以中高齡購屋族的占比高。

如此看來，台灣年齡世代差異似乎仍決定了買房能力高低，同時在房價愈高城市，此趨勢就更明顯。如何讓國內年輕人也買得起？仍是值得解決的議題。

（本文出自2023.10.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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