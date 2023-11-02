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阿聯酋航空SkyCargo深耕亞洲超過30年 參加2023年東南亞航空貨運展

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
阿聯酋航空SkyCargo深耕亞洲超過30年，參加2023年東南亞航空貨運展，盼持續協助全球經貿發展。阿聯酋航空提供
阿聯酋航空SkyCargo深耕亞洲超過30年，參加2023年東南亞航空貨運展，盼持續協助全球經貿發展。阿聯酋航空提供

各家航空貨運業者正齊聚新加坡參加2023年東南亞航空貨運展（air cargo Southeast Asia），而30年來，阿聯酋航空SkyCargo深耕亞洲市場，以優異的空運服務為世界各地製造商、貿易商和出口商搭建起橋樑，促進亞洲地區經貿發展。

台灣是阿聯酋航空SkyCargo十分重視的市場。阿聯酋航空SkyCargo於2014年首次展開對台營運後，便迅速成長發展，目前以每日的台北–杜拜客運航班，以及每週往返杜拜–台北–河內的波音777-F全貨機航班，經由杜拜樞紐，銜接台灣與全球的經貿往來。

而在亞洲，阿聯酋航空SkyCargo擁有每週48架貨機和277架客機、跨越20個亞洲城市的優勢網絡；其遍佈全球超過140個航點的龐大飛行網絡，更為阿聯酋航空 SkyCargo提供迅速且效率卓越的貨運能力，幫助亞洲企業將產品出口至世界各地。

阿聯酋航空SkyCargo遠東及澳大拉西亞貨運業務副總裁拉維·穆雷（Ravishankar Mirle）表示：「亞洲地區為阿聯酋航空早期開發的市場之一，當時我們還只是一家年輕的航空公司，就已預見在當地為顧客拓展全球經濟市場，創造互惠商機的機會；這也讓阿聯酋航空從那時起開始日漸成長、茁壯。

目前因製造商、經銷商與供應商正力圖將生產線分散至不同地區，全球供應鏈佈局產生轉變，也使得亞洲地區經濟復甦重生。越南、泰國、菲律賓和馬來西亞等國擁有良好的製造能力，且提供具吸引力的企業投資獎勵，使得亞洲在這一波全球供應鏈變動中享有極佳優勢。而東南亞航空貨運展這類型的展會活動，提供全球物流生態系交流互動、分享新知並加深關係的機會，不僅對業者十分重要，亦確保全球供應鏈能流暢運作。」

阿聯酋航空SkyCargo在全球貿易中扮演關鍵角色，每週於亞洲地區平均運送貨物達6,000噸，並確保商品在東南亞主要市場間快速流動。阿聯酋航空SkyCargo為台灣提供每週280噸的貨運運能，將新鮮鮭魚與藥品進口至台灣，並將MIT的高科技電腦晶片、高品質機械、汽車零配件及紡織品運往全世界。阿聯酋航空SkyCargo亦憑藉多樣化和專業的產品組合，提供量身打造，快速、可靠、靈活及高效率的解決方案。

東南亞的農業蓬勃發展，是新鮮水果、蔬菜、海鮮與生鮮產品的最大出口產地之一；泰國、菲律賓和越南更因芒果與椰子等熱帶水果，成為東南亞地區新鮮農產品的主要供應國。阿聯酋航空SkyCargo的優質服務則可將這些產品在短短24至48小時內，自農場運送到全球的蔬果店內。

阿聯酋航空SkyCargo對未來的全球貨運市場充滿信心，已制定成長計劃，包含投資提升數位能力、新增20多個貨運航線，以未來十年內加倍拓展貨運運能，以便在變化多端的大環境中持續為全球顧客提供高水準服務。

阿聯酋航空SkyCargo於11月1日至3日參加東南亞航空貨運展，攤位為C01，並已準備好在展期間與其他業界領袖一同參與討論及分享知識，共同提升東南亞地區的貨運發展環境，以最佳方式支持在全球強勁發展的供應鏈產業。

阿聯酋航空 東南亞

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