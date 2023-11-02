網路家庭旗下比比昂拚雙11 跨境購物18大優惠起跑

電商雙11檔期如火如荼開打，PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂「雙11狂歡購」也於11月1日正式啟動，全站祭出18大優惠活動，包含總價值超過1,000萬日圓的轉盤抽獎、全站下單週週抽華航台北－東京雙人來回機票、消費滿百萬就送iPhone 15 Pro不用抽、首次代標滿3,001日圓折3,000日圓、樂天Rakuma首購最低享66折優惠、好物商城滿千送百無上限、人氣藥妝零食天天下殺7折、代購滿額即享5%回饋等海量折扣優惠。

雙11檔期前比比昂即全面升級購物體驗，設立「48小時上飛機快速到貨專區」，讓消費者享受跨境網購也能快速到貨的體驗，開放「mercari代購的全家便利商店取貨服務」，方便消費者24小時隨時彈性取貨。比比昂進一步觀察，自上月開跑4週年慶後買氣明顯增溫，站上陸續出現多位高額刷手，甚至都是單件商品即突破百萬日圓的消費者，像是在「Rakuten Rakuma」就有消費者代購高達168萬日圓的PIAGET伯爵手錶，在「mercari」則有自行車玩家代購165萬日圓的Alex Moulton GT MK II自行車，另外也有兩位音樂迷分別代標、代購128萬日圓的Accuphase系列擴大機。

近年來有愈來愈多消費者透過比比昂代標代購精品品牌的衣鞋包錶，甚至難以在發售當下入手的獨特性與稀缺性商品也廣受民眾歡迎，以站上新服務Rakuten Rakuma來看，9月上線至今，熱銷第一的品類是動漫公仔，其中又以頂流玩具代表BE@RBRICK最受消費者喜愛，其次則是精品及高端潮流服飾，女性人氣品牌包含LV、Chanel、Hermès，男性人氣品牌則有WTAPS、NEIGHBORHOOD等，露營用品如Snow Peak等，也受國旅露營潮的盛行而躍居熱銷排行榜第三名。

觀察台灣超商及百貨業者近來也積極搶攻日本伴手禮名店商機，比比昂自去年底即引進日本從北到南的時令美食、八大地區數百家的特色名店，讓消費者不用飛出國，就能一站嚐遍全日本的人氣點心、入手必買的伴手禮，雙11再推出好物商城伴手禮限時下殺95折的優惠，對比台灣實體通路銷售價差最高超過50%。

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