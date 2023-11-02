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商辦夯！11家建商推百億級案量 總金額逾6,000億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近年政府積極打房，讓住宅市場量縮，不過政府「打住不打商」，建商嗅到商機，轉型推案商辦。據商仲業者宏大國際資產統計，目前已經有11家建商推案商辦及廠辦產品，總金額超過5,400億元，其中以興富發、威京集團旗下鼎越開發千億元最多。

宏大國際資產總經理陳益盛表示，去年因利率升息、景氣下滑，加上政府實施「打炒房」，讓住宅市場量所，為了因應市場轉變，建商除了規劃改變為「小宅化」壓低總價之外，許多建商也轉型開發商用不動產來開發新的市場，以期繼續創造更好的營收。

陳益盛指出，近5年的商用不動產市場交易每年都超過1,000億元，去年更高達1,640億元歷史新高，今年截至10月，也達近1,200億元。去年商辦加廠辦交易金額就達715.5億、佔比達43.6%，今年商用不動產交易金額雖略下滑，但商辦加廠辦佔比卻提高到54%。建商也嗅到這個趨勢及商機，於全台灣北、中、南紛紛加入開發商辦、廠辦市場。

觀察建商，手上握有最多商辦建案的為興富發建設，推案量超過10案，金額高達1,000億元以上，再來是威京集團旗下的鼎越開發「京華廣場」案，推案量也突破千億元，另，包括華固、國揚、長虹、潤泰新等多家也都逾500億元的推案。

以區域來看，仍以台北市為主，據統計，目前全台共37件商辦推案中，台北市就占了17案約達46%，其次為新北市10案、台中市6案、高雄3案、桃園1案。

其中台北市的建案集中在內湖及南港為主，台中則集中在七期市政特區，並以豪辦為訴求，新北市則遍地開花分布在不同區域，規劃以廠辦為主。

陳益盛表示，事實上還有許多大大小小的商辦、廠辦建案陸續進行中，實際案量將不亞於70件，這些商辦的推案正是相中了近年台商及本土企業的擴廠、擴充需求，以及手上滿滿的現金，希望能再創建商的另一個春天。

陳益盛說，建商轉型推案商辦，除了表示不動產市場需求的轉變，也將因為商辦建案的完工及進駐，使得商辦產生外溢現象，預估3~5年後形成許多商圈的改變。

近五年商用不動產交易金額統計。資料來源／宏大國際資產
近五年商用不動產交易金額統計。資料來源／宏大國際資產
插旗商辦100億建商。資料來源／宏大國際資產
插旗商辦100億建商。資料來源／宏大國際資產

商辦 建商

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