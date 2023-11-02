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想買商用車小頭家注意！TOYOTA TOWN ACE 貨卡再推優惠搶市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
買車不用等，本月入主TOYOTA TOWN ACE貨卡，享「2萬配件金及40萬0利率優惠」。業者提供
買車不用等，本月入主TOYOTA TOWN ACE貨卡，享「2萬配件金及40萬0利率優惠」。業者提供

TOYOTA TOWN ACE貨卡自推出以來，一直深受顧客喜愛，銷售量持續攀升，穩定保持國產輕型商用車銷售冠軍的地位。歲末之餘，TOYOTA為感謝廣大車主的支持，推出買車不用等「2萬元配件金」及「40萬0利率」限時優惠。幫助各行各業的頭家，把老車換成全新的TOWN ACE貨卡，讓大家一起生意旺旺來。

TOWN ACE以出色的承載能力、空間、燃油效率，以及全面的安全配備，滿足不同行業的需求，也助力年輕頭家開拓市場。貨卡車型的最大載重量為960公斤，超強載貨力及TOYOTA高品質，耐用耐操的最佳代表。平均油耗表現15.2km/L更有效幫助老闆節省燃油開支。

此外，所有車型都標配雙SRS氣囊，頂規車更搭載TSS(TOYOTA Safety Sense) 主動安全防護系統，全方位守護車主安全。廂型車擁有2人座、5人座兩種車型，兼具一般乘用及商用的功能，靈活變化的車室空間，為消費者提供更多應用彈性。

TOYOTA表示，11月起，凡購買TOWN ACE貨卡車型之消費者，除汰舊換新優惠價46.5萬起，再送2萬元配件金並享限時40萬高額零利率優惠。喜愛TOWN ACE的消費者，可直接洽詢全台TOYOTA經銷商據點，詢問優惠相關資訊。

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