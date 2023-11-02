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讓風箏飛！2023林口社宅生活節周末熱鬧登場

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導

深受林口居民期待的「2023林口社宅生活節」將於這個周末11月4日、5日登場，本次以「有你一起，風箏才能飛得起」為題，展示駐地藝術家的巨型風箏藝術行動，並邀請來自香港的城市研究者安排走讀社宅，打開對林口社宅的不同想像。

國家住都中心表示，林口世大運選手村社會住宅首批居民入住已5年，今年以「有你一起，風箏才能飛得起」為題，結合日籍藝術家北澤潤的訪談林口在地耆老之口述歷史集結而成的巨型風箏作品，邀請參與活動的所有來賓，共同來讓風箏飛起來，象徵林口的歷史記憶藉由眾人之力展翅飛揚，也藉由連結地面之繩，傳遞持續編織美好記憶的社宅生活。

今年活動也特別邀請香港城市研究者黃宇軒，以其所擅長的城市散步活動，安排林口社宅公共藝術的走讀，帶領有興趣的民眾一起走讀駐地藝術家現地展覽，漫步在林口社宅內。

周末國家住都中心再度攜手邊緣工事合作，舉辦「風之集市」，呼應林口台地秋冬的風，集結具特色的在地品牌，包含美食餐飲、花藝植栽；因應社宅公益與環保訴求，舉辦公益剪髮、無包裝環境友善選物等，更邀請居民一同擺攤，創造物品循環經濟，希望吸引更多民眾進入社宅、認識社宅。

除市集與走讀活動，活動期間，社宅也進行公共藝術現地展，在A區則設有攝影微型展覽，提供民眾免費參觀；另舉辦瑜珈、占卜、料理以及綠手指等活動，豐富多元的內容，希望能夠邀請更多人一起來參與。

國家住宅及都市中心於 2021 年發起之「林口社宅公共藝術計畫」，藝術團隊也將三年來實際駐地、關係美學、民眾參與的積累成果，在2023林口社宅生活節中呈現，提出在地教育、社會服務實驗可能性，將社宅作為區域性生活服務中心，鄰里社區共同邁向一個居住新可能。

藝術家 公共藝術 香港

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