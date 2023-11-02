選前房市溫差大 這三條件讓新建案買氣穩

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年10月分數45.5分，分數較9月減少1分，對應燈號依然為綠燈，是「連11綠」。住展雜誌企研室經理成采錡表示，觀察代表市況的來客組數、成交組數，10月市場人氣、買氣表現穩定，並以有指標案強銷的新北、桃園重劃區較熱絡，整體來看，供給稍減但買氣穩定下，新建案市場穩步前行。

成采錡表示，進入第四季，北台灣各區市況的「溫差越來越大」，在市場較冷清的區域，部分業者將推案計畫、銷售資源移到明年選後，先低調銷售已進場建案，使接待中心就像是冷氣進入「節能模式」，僅保持低頻運轉。

至於市況溫熱區，如新北三重、林口，及桃園龜山、中壢等，因市場持續有自住及置產買盤支撐，業者按原定計畫推出指標案，並祭出「介紹賞屋贈禮」等活動衝人氣。

買氣方面，近期以搭配有早鳥優惠的指標新案，銷售表現最佳，一是建案剛推出，對消費者而言有新鮮感，二是規劃有小坪數產品，入手門檻較低，三是早鳥價格優惠，能達到縮短消費者觀望期的效果，這三個條件可讓建案穩定去化。

商品推薦