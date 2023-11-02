Meta啟動「Llama影響力研究獎金計畫」

秉持開源精神，Meta今年7月發布新一代開源大型語言模型Llama 2，並免費提供研究與商業使用。今日Meta再宣布啟動「Llama影響力研究獎金計畫」，支持各項有助社會公益的Llama 2應用，並鼓勵非營利組織、學術機構及相關研究團體提出申請，於11月15日前完成報名，最終每組獲獎隊伍將獲50萬美元的研究贊助金。

全球各地正面臨各式各樣的挑戰，負責任的 AI 發展將有機會扮演更積極的角色，協助公民社會面對各類狀況。Meta 發起「Llama 影響力研究獎金計畫」鼓勵全球各地社群，無論是否為技術背景，皆能運用開源大型語言模型，創造有助於社會的各類應用。此計畫將著重以下三類議題：

一，教育：世界各地皆面臨教育機會不均的現象，藉Llama 2為教師、學生或相關從業人員提供資源，或協助改善個人或全球的教育機會，達成更公平的教育環境。

二，環境：環境變遷及永續發展是十分重要的全球議題，思考緩解對環境造成傷害的方法，或協助人們應對現今的環境挑戰，以Llama 2技術創造更健康且永續的世界。

三，開放創新：除了教育及環境兩個領域外，採用創新方法運用Llama 2實現社會公益，為社會帶來正面影響的各類提案。

Meta指出，自Llama2推出後，今年9月的下載量已達3千萬次，顯示Llama 2對全球開發者社群的重要性，Meta期待運用自身研究成果及企業資源，幫助全球對於科技應用及社會公益懷抱熱情的有志之士，為整體社會創造益處。

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