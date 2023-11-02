聯邦快遞推出全新越南航線 提升亞歐物流效率與台灣市場競爭力

聯邦快遞集團旗下聯邦快遞推出從越南胡志明市出發的新航線，以提升越南與亞洲、中東、非洲（AMEA）和歐洲市場之間的貨物流通效率，幫助台灣製造商和電子商務賣家實現更快、更多的貨運交付，助力台灣國際競爭力。

自2023年10月31日起，聯邦快遞新航線將採用波音767機型專機，執行每週四次從越南胡志明市起飛的夜間航班，經由聯邦快遞位於中國廣州的亞太區轉運中心，連接亞洲與歐洲市場。此航線將幫助台灣企業，尤其製造商與電子商務賣家有效縮短越南至台灣的貨物轉運時間，在一個工作日內送達貨物。

本次推出從越南出發的新航班數將提升聯邦快遞的國際運輸服務，在現有每日五次經由新加坡的南太平洋轉運中心，及一次經由亞太區轉運中心的航班基礎上，每週將共有九次從越南胡志明市出發的航班，進一步開發越南與亞太地區的市場潛力。

東南亞的製造市場持續增長，產品多元且包含高價值物品與服務。透過跨國自由貿易協定，如跨太平洋夥伴全面進步協定與區域全面經濟夥伴協定，建立緊密聯繫，提供當地無與倫比的商機，成為國際間日益重要的貿易夥伴。

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區總裁裴佳華表示，聯邦快遞持續提升航空運輸網絡服務，透過擴充貨物乘載量與加速運送所需時間為客戶提供差異化服務。東南亞的“老虎經濟”持續加速發展，預計於2024年達4.9%成長速率。而聯邦快遞也在觀察越南市場中確認東南亞地區的發展趨勢。聯邦快遞本次將透過新增越南航線，實現提供客戶更靈活、高效的智能物流解決方案承諾。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示，根據台灣經濟部的外銷訂單海外生產實況調查結果，台灣外銷訂單國內生產比率在2022年提高至50.1%，而其他台灣廠商生展基地則主要轉移至越南等東南亞地區。聯邦快遞致力為客戶提供差異化解決方案，這次透過加速越南胡志明市與台灣市場，及亞洲、中東、非洲和歐洲市場之間運送時間，為台灣企業提升國際市場間的競爭優勢。

自1994年在越南建立業務以來，聯邦快遞持續支持越南的跨境貿易，而本次聯邦快遞的新航班服務，將幫助在地企業為國際客戶提供更快速的交貨時間，有效提升競爭力。同時，這也是聯邦快遞持續優化台灣市場、越南胡志明市，及亞洲、中東、非洲，助力在地企業把握國際市場的承諾實踐。

商品推薦