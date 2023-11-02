快訊

華邦電看明年比旺宏樂觀 客戶拋開包袱並預見四大動能

以為故障不能擊發…龍潭改造手槍自轟「爆頭亡」 死者有黑幫背景

影／哈瑪斯高官放話：將「再三重覆」10月7日行動 直到摧毀以色列

台商回流 工業地產交易量暴增

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導

近年中美貿易戰以及疫情改變了全球供應鏈布局，台商回台帶動工業地產交易量顯著成長。信義全球資產公司統計，上市櫃法人布局工業地產，由2018年的472億元成長至2021年841億元高點，增幅約78%，2022年亦維持全年800億元的交易水準。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，2018年至2022年全台工業地產交易累計金額突破3千億元，桃園是工業大城，自然是產業重點進駐區域，五年來累計交易金額達到1,316億元，佔整體交易量約36%。

此外，2019年起受中美貿易戰影響，加上2020年再受疫情推波助瀾，大筆海外資金源源不絕回台，為國內經濟引入活水，2021年疫情趨緩，受全球經濟貿易快速復甦帶動，台灣經濟成長率更創近11年最高紀錄，民間投資強勁，企業產業量能旺盛，更強化工商用不動產需求。

林建勛經理進一步表示，台商鮭魚回流時，核心高階製造產線也跟著遷回台灣，回台投資產業類別以伺服器、網通產業比重最高，加速國內產業結構轉型。因應產業升級，企業需要設置更高規格的AI智慧型廠房以提升產能，對工業土地、廠房等工業地產需求更加殷切，強勁支撐近年工業地產交易動能。

疫情 貿易戰

延伸閱讀

北京啟動空汙橙色預警

無薪假家數增、人數減代表大企業訂單轉好？勞動部：先觀察這時間點

華北霧霾…北京馬拉松3萬人照跑 草菅人命?

BMW重機官方IG玩梗VTuber時雨羽衣嘻哈迷因 德製工業大啖酪梨粉絲朝聖

相關新聞

台達電海英俊：鋰電池價格回跌 電動車還有降價空間

電動車銷售不如預期，關鍵原因包括利率提升、墊高購車成本，且電動車售價高於燃油車，台達電（2308）董事長海英俊1日法說會...

房價高漲！年輕人選擇躺平「等房」 繼承移轉創新高

據內政部公布，前三季全台繼承移轉共5萬8,584棟，年增14％，不但創統計以來同期新高，甚至比2019年以前歷年全年度的...

天母豪宅買氣旺！前三季比去年多賣9戶 這棟有屋主加價1成接手

天母屬於封閉型生活圈，居住環境相較市中心靜謐，再加上有國際學校的教育環境，吸引不少富豪在此購屋，根據實價揭露，天母知名豪...

1坪賣近百萬元創新高紀錄 「木都」嘉義市老屋地點曝

阿里山腳下的嘉義市，日治時期木業興盛，被稱為「木都」，目前全市還有6千棟木屋，內政部不動產交易實價查詢網資訊顯示，嘉市近...

通勤增20分鐘等同減薪19% 他曝企業選址這點最重要

台塑集團總部搬遷至台北市內湖區，近五千人通勤需求引爆當地交通黑暗期，也讓企業總部選址議題浮上檯面。鼎越開發執行副總張嘉文...

等房風形成！繼承移轉創歷史新高 這裡繼承比買賣多

內政部公布前三季全台繼承移轉共5.8萬棟，創統計以來同期新高，全國有8個縣市繼承占整體移轉比重超過2成，代表每10筆移轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。