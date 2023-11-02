台商回流 工業地產交易量暴增

近年中美貿易戰以及疫情改變了全球供應鏈布局，台商回台帶動工業地產交易量顯著成長。信義全球資產公司統計，上市櫃法人布局工業地產，由2018年的472億元成長至2021年841億元高點，增幅約78%，2022年亦維持全年800億元的交易水準。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，2018年至2022年全台工業地產交易累計金額突破3千億元，桃園是工業大城，自然是產業重點進駐區域，五年來累計交易金額達到1,316億元，佔整體交易量約36%。

此外，2019年起受中美貿易戰影響，加上2020年再受疫情推波助瀾，大筆海外資金源源不絕回台，為國內經濟引入活水，2021年疫情趨緩，受全球經濟貿易快速復甦帶動，台灣經濟成長率更創近11年最高紀錄，民間投資強勁，企業產業量能旺盛，更強化工商用不動產需求。

林建勛經理進一步表示，台商鮭魚回流時，核心高階製造產線也跟著遷回台灣，回台投資產業類別以伺服器、網通產業比重最高，加速國內產業結構轉型。因應產業升級，企業需要設置更高規格的AI智慧型廠房以提升產能，對工業土地、廠房等工業地產需求更加殷切，強勁支撐近年工業地產交易動能。

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