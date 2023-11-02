快訊

孵蛋32年營運剩38年 大巨蛋將由遠雄經營還是球團認養？

台南男遭控恐嚇要滅吳釗燮全家 法官判無罪「原因曝光」

肉要最後吃！營養師曝吃蛋白質優先順序 「手掌測量法」教你推算蛋白質份量

10月住展風向球連11綠 北台灣市況呈現兩極化

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，今（2）日公布最新分數，10月分數45.5分，較9月減少1分，對應燈號依然為綠燈，是「連十一綠」。風向球六大構成項目呈現「四平、二降」，待售建案個數、議價率、來客組數、成交組數分數持平，預售屋推案量、新成屋戶數分數下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於9月新建案供給量處於相對高水位，10月預售屋推案量及新成屋戶數的對應分數皆有下滑，不過觀察代表市況的來客組數、成交組數分數，10月北台灣整體新建案市場人氣、買氣表現穩定，並以有指標案強銷中的新北、桃園重劃區，市場較熱絡，整體來看，供給稍減但買氣穩定下，選前北台灣新建案市場穩步前行。

10月預售屋推案量約700多億元，北台灣單一案量逾15億元以上的指標案，有台北市-北投「士科潤山」、大安「富邦藝庭」、中山「華固時代置地」、南港「華固中央置地」；新北市-三重「甲山林市政官邸2」、淡水「水天靚」；桃園市-中壢「宏普序時代」、桃園「國際ONE」、龜山「允將大聚」等案。

10月完工釋出的新成屋戶數超過400戶，單一案量逾15億元以上的指標建案，有新北市-五股「紘盛逸居」、淡水「和合海景」。雖然10月新成屋戶數較9月減少超過200戶，不過拉長時間來看，10月新成屋戶數仍在近一年次高點。至於待售住宅建案數及議價率，兩項數據的月減幅都在0.6％以下，變動不大。

10月住展風向球追蹤的指標建案平均來客組數約為每週25.3組，較9月增加0.3組，月增1.2％。10月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約每週2.7組，較9月增加0.4組，月增17.39％。

成采錡表示，進入第4季，北台灣各區市況的溫差越來越大，在市場較冷清的區域，部分業者將推案計畫、銷售資源移到明年選後，當前則低調銷售已進場建案，使接待中心就像是冷氣進入「節能模式」，僅保持低頻運轉。

至於市況溫熱區，如新北三重、林口，及桃園龜山、中壢等，因市場持續有自住及置產買盤支撐，業者按原定計畫推出指標案，並祭出「介紹賞屋贈禮」等活動衝人氣。

買氣方面，近期以搭配有早鳥優惠的指標新案，銷售表現最佳，一是建案剛推出，對消費者而言有新鮮感，二是規劃有小坪數產品，入手門檻較低，三是早鳥價格優惠，能達到縮短消費者觀望期的效果，三條件讓建案穩定去化。

2023年10月住展風向球六大指標分數與燈號對照表。資料來源／住展雜誌
2023年10月住展風向球六大指標分數與燈號對照表。資料來源／住展雜誌

建案 買氣

延伸閱讀

承攬世界明珠土方…美鷹會「毛毛蟲」王建翔涉濫倒廢土 恐關至少1年

北台灣持續濕涼 下周「這一天」起回暖各地將迎好天氣

「台中金火鳥」多了新伙伴…圓頭細尾網一片問號 都發局解惑了

府中一早擠爆人潮鑽轎腳 北台灣媽祖文化節60神尊遶境

相關新聞

台達電海英俊：鋰電池價格回跌 電動車還有降價空間

電動車銷售不如預期，關鍵原因包括利率提升、墊高購車成本，且電動車售價高於燃油車，台達電（2308）董事長海英俊1日法說會...

1坪賣近百萬元創新高紀錄 「木都」嘉義市老屋地點曝

阿里山腳下的嘉義市，日治時期木業興盛，被稱為「木都」，目前全市還有6千棟木屋，內政部不動產交易實價查詢網資訊顯示，嘉市近...

通勤增20分鐘等同減薪19% 他曝企業選址這點最重要

台塑集團總部搬遷至台北市內湖區，近五千人通勤需求引爆當地交通黑暗期，也讓企業總部選址議題浮上檯面。鼎越開發執行副總張嘉文...

10月住展風向球連11綠 北台灣市況呈現兩極化

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，今（2）日公布最新分數，10月分數45.5分，較9月減少1分，對應燈號依然為綠...

彰兩自行車業 無薪假增上百人

製造業景氣低迷，彰化縣無薪假持續增加，到今年10月底共44家、2157人通報無薪假，其中，兩家自行車零件加工業者，各超過...

成運攜手兩備 進軍日本電巴市場

台灣電動巴士國家隊成運汽車與日本兩備集團簽署合作協議備忘錄，雙方將合作開展日本電動巴士市場，共同提高技術和銷售能力等多項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。