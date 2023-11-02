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1坪賣近百萬元創新高紀錄 「木都」嘉義市老屋地點曝
阿里山腳下的嘉義市，日治時期木業興盛，被稱為「木都」，目前全市還有6千棟木屋，內政部不動產交易實價查詢網資訊顯示，嘉市近1年屋齡60年多集中舊市區中心及北興市場周邊，其中位在吳鳳北路移民署嘉市服務站對面交易一棟老屋交易案件，土地每坪97萬元最高。
市府地政處說，內政部不動產交易實價查詢網資訊顯示，嘉市近1年屋齡60年以上木造建築交易，多集中舊市區中心以及北興市場周邊，其中市中心土地單價平均每坪約30萬元，其餘北興市場周邊等約10至15萬元左右，但大部分木造建築因屋齡較高，不動產交易無價值可言，故多應以土地價值計算。
交易單價部分，以座落吳鳳北路移民署嘉義市服務站對面老屋交易案件，土地每坪97萬元最高，經判斷單價較高原因，除標座落精華地區，該交易標的建物，包含1棟木造平房及1棟2層樓鋼筋混凝土建物，建物仍有部分價值。
過去嘉義市歷經木都風華，市府團隊希望以老舊建物再生、產業的創新育成與媒合為目標，將城市珍貴的木文化DNA延續進化，過去木材城市建構在龐大伐木與製材量能，是工商界主導出的一、二級產業，透過長時間積累滲入生活、成為文化；「木都架構在市府與市民意識與行動能量，透過都市定位、文化、環境、價值、運動推動。
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