快訊

孵蛋32年營運剩38年 大巨蛋將由遠雄經營還是球團認養？

台南男遭控恐嚇要滅吳釗燮全家 法官判無罪「原因曝光」

肉要最後吃！營養師曝吃蛋白質優先順序 「手掌測量法」教你推算蛋白質份量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1坪賣近百萬元創新高紀錄 「木都」嘉義市老屋地點曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山腳下的嘉義市，日治時期木業興盛，被稱為「木都」，目前全市還有6千棟木屋，內政部不動產交易實價查詢網資訊顯示，嘉市近1年屋齡60年多集中舊市區中心及北興市場周邊。圖／嘉市府提供
阿里山腳下的嘉義市，日治時期木業興盛，被稱為「木都」，目前全市還有6千棟木屋，內政部不動產交易實價查詢網資訊顯示，嘉市近1年屋齡60年多集中舊市區中心及北興市場周邊。圖／嘉市府提供

阿里山腳下的嘉義市，日治時期木業興盛，被稱為「木都」，目前全市還有6千棟木屋，內政部不動產交易實價查詢網資訊顯示，嘉市近1年屋齡60年多集中舊市區中心及北興市場周邊，其中位在吳鳳北路移民署嘉市服務站對面交易一棟老屋交易案件，土地每坪97萬元最高。

市府地政處說，內政部不動產交易實價查詢網資訊顯示，嘉市近1年屋齡60年以上木造建築交易，多集中舊市區中心以及北興市場周邊，其中市中心土地單價平均每坪約30萬元，其餘北興市場周邊等約10至15萬元左右，但大部分木造建築因屋齡較高，不動產交易無價值可言，故多應以土地價值計算。

交易單價部分，以座落吳鳳北路移民署嘉義市服務站對面老屋交易案件，土地每坪97萬元最高，經判斷單價較高原因，除標座落精華地區，該交易標的建物，包含1棟木造平房及1棟2層樓鋼筋混凝土建物，建物仍有部分價值。

過去嘉義市歷經木都風華，市府團隊希望以老舊建物再生、產業的創新育成與媒合為目標，將城市珍貴的木文化DNA延續進化，過去木材城市建構在龐大伐木與製材量能，是工商界主導出的一、二級產業，透過長時間積累滲入生活、成為文化；「木都架構在市府與市民意識與行動能量，透過都市定位、文化、環境、價值、運動推動。

老屋 嘉義

延伸閱讀

人為縱火？嘉義市友愛路10間店面燒毀 消防局採證送署鑑識

抖音夯品蘿蔔刀席捲校園潛藏危險 嘉義市禁止攜帶到校

藍營聯合競總熱鬧開箱 綠營王美惠秀教育政績

嘉市棒球場座椅扶手刺痛手肘 市府：已上透明漆改善

相關新聞

台達電海英俊：鋰電池價格回跌 電動車還有降價空間

電動車銷售不如預期，關鍵原因包括利率提升、墊高購車成本，且電動車售價高於燃油車，台達電（2308）董事長海英俊1日法說會...

1坪賣近百萬元創新高紀錄 「木都」嘉義市老屋地點曝

阿里山腳下的嘉義市，日治時期木業興盛，被稱為「木都」，目前全市還有6千棟木屋，內政部不動產交易實價查詢網資訊顯示，嘉市近...

通勤增20分鐘等同減薪19% 他曝企業選址這點最重要

台塑集團總部搬遷至台北市內湖區，近五千人通勤需求引爆當地交通黑暗期，也讓企業總部選址議題浮上檯面。鼎越開發執行副總張嘉文...

10月住展風向球連11綠 北台灣市況呈現兩極化

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，今（2）日公布最新分數，10月分數45.5分，較9月減少1分，對應燈號依然為綠...

彰兩自行車業 無薪假增上百人

製造業景氣低迷，彰化縣無薪假持續增加，到今年10月底共44家、2157人通報無薪假，其中，兩家自行車零件加工業者，各超過...

成運攜手兩備 進軍日本電巴市場

台灣電動巴士國家隊成運汽車與日本兩備集團簽署合作協議備忘錄，雙方將合作開展日本電動巴士市場，共同提高技術和銷售能力等多項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。