PPSEAWA Taiwan「女性創業She式分享會」圓滿落幕

PPSEAWA Taiwan泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會所舉辦的「女性創業She式分享會」,10月31日圓滿落幕!主辦單位為臺灣服務業聯盟協會、泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會(PPSEAWA Taiwan),台北市信義國際蘭馨交流協會協辦熱情參與,讓集思台大會議中心尼采廳好不熱鬧。

臺灣服務業聯盟協會榮譽理事長張平沼在開場致詞時說到,女性在職場或是創業的過程要比男性艱辛!所幸在兩性平等平權的前提下,無論在哪個領域都能見到女性的身影,顯見台灣女性在職場上的地位正逐步提升。所以今天他從一位男性的角度,來表達對於職場女性的推崇和敬佩!

談到合辦這次活動PPSEAWA Taiwan名譽理事長陳淑珠女士表示:時下許多女性在事業的領域上擁有自己的一片天、甚至創業做「頭家」,不僅職場表現亮麗、也兼顧家庭。這次活動邀請了兩位傑出女性代表,分享成功的經驗及心路歷程,希望藉此能鼓勵更多女性創業,也讓更多人了解女性創業的不易和觀點。

活動首先由龐波國際法律事務所王韻淳顧問主講「解鎖能量:世界不能不知道的女性創業家」,她同時也是柏普恩資訊有限公司創辦人暨文才投資有限公司執行長,除了點出女性具備的獨特創業特質外,也和大家分享無論在生理上、社會上、心理上、靈性上都擁有的獨特能量,她更分享了運用女性獨特能量創業的故事。

接著下半場是英商葛蘭素史克消費保健用品台灣分公司法規暨產品開發處處長蔡宜芳主講「職場新活力女性撐起半邊天」。蔡宜芳引用了張曼玉最新的一支MV鼓勵女性:「不要害怕自己與眾不同; 你越不在意人怎麼看你,就會越來越喜歡自己。」她也以自己的成長故事和女性朋友分享無論在求學時期、工作和家庭中對事情的不同看法,強調每件事都有第一次、所有的改變都是成就更好的自己!最後她也以「Life is not a race. Become our own greatest version.」”做為結尾,鼓勵大家成為自己喜歡的樣子。

閉幕則由PPSEAWA Taiwan 理事長陳曼君致詞,她非常感謝講師們的分享,讓她覺得女性要愛自己、為自己加油!肯定自己Super特質才能發揮最棒的力量,而PPSEAWA Taiwan也將持續關注並協助女性就業與創業,促進女性經濟力的賦權,也祝福所有的女性創業成功。最後也感謝大家熱情的參與,讓今天活動順利圓滿。

商品推薦