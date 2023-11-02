聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰兩自行車業 無薪假增上百人
製造業景氣低迷，彰化縣無薪假持續增加，到今年10月底共44家、2157人通報無薪假，其中，兩家自行車零件加工業者，各超過百人通報放無薪假，縣府勞工處表示，員工大都配合減少薪資，沒有勞資糾紛傳出。
彰化縣以傳統產業為主，失業率向來低於全國，但傳產在這一波出口受到國際終端需求疲弱影響，消費力下降，經行政院主計總處統計，今年6月全國失業率3.49%，彰化為3.6%，彰化縣失業率罕見高於全國平均值。
縣府勞工處指出，彰化自行車產業、鞋業受衝擊較大，近期收到通報無薪假的業者包括兩家自行車零件加工業者，均超過百人放無薪假，原本一周工作5天減為4天或3天，資方這一年來苦撐，近期實在無力負擔才提報無薪假。
鹿港金屬加工王姓業者指出，「真的很慘」，他認為美國快速升息是主因，導致市場端保守減少消費，雖說大多數人看好明年可以復甦，但他認為目前經濟面還是沒那麼好，加上以巴戰爭的不確定性，還是很擔心。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 竹北、三重一坪都80萬怎麼選？ 網激論：看有沒有生子決定
▪ 旺季來臨拉尾盤？台南10月買賣移轉爆量 這區年增六倍
▪ 拉尾盤！五都10月買賣移轉年增逾1成
▪ 台南10月房市爆天量 這區月增14倍 房仲曝原因
▪ 連關7店、卻年租348萬進駐東湖 專家曝麥當勞展店哲學
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言