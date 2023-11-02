彰兩自行車業 無薪假增上百人

製造業景氣低迷，彰化縣無薪假持續增加，到今年10月底共44家、2157人通報無薪假，其中，兩家自行車零件加工業者，各超過百人通報放無薪假，縣府勞工處表示，員工大都配合減少薪資，沒有勞資糾紛傳出。

彰化縣以傳統產業為主，失業率向來低於全國，但傳產在這一波出口受到國際終端需求疲弱影響，消費力下降，經行政院主計總處統計，今年6月全國失業率3.49%，彰化為3.6%，彰化縣失業率罕見高於全國平均值。

縣府勞工處指出，彰化自行車產業、鞋業受衝擊較大，近期收到通報無薪假的業者包括兩家自行車零件加工業者，均超過百人放無薪假，原本一周工作5天減為4天或3天，資方這一年來苦撐，近期實在無力負擔才提報無薪假。

鹿港金屬加工王姓業者指出，「真的很慘」，他認為美國快速升息是主因，導致市場端保守減少消費，雖說大多數人看好明年可以復甦，但他認為目前經濟面還是沒那麼好，加上以巴戰爭的不確定性，還是很擔心。

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