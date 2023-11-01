德勝光電與福華電子合作 推出空氣消毒設備逐步打開巿場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
DK呼吸空氣鞋連鎖店家通過北市環保局室內空氣品質場所認證。圖／德勝光電提供
DK呼吸空氣鞋連鎖店家通過北市環保局室內空氣品質場所認證。圖／德勝光電提供

以研發真空封裝UVC發光元件聞名的德勝光電今(1)日表示，與福華電子（8085）共同合作的空氣消毒設備「UVGI上層空氣消毒滅菌機」，已協助多家連鎖店家如DK呼吸空氣鞋、孫東寶牛排、貴族世家、鐤極宴、赤牛哥汕頭火鍋台北松江總店等室內場所空氣微生物消毒，並陸續取得政府相關單位認證，逐步打開市場。

台北市環保局為維護後疫情時代民眾在室內公共場所的呼吸健康，今年率全國之先發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵場所採取「主動式」防疫新思維，來提升室內空氣品質。

DK呼吸空氣鞋連鎖店家在台北市的10個門市積極響應政策，並且全數通過北市環保局的金、銀級認證，有效阻絕室內環境細菌及病毒空氣傳播致病風險，為民眾提供優質安全的消費環境。今天由北市環保局長吳盛忠親自授證，肯定該業者重視消費者安全、民眾健康與善盡企業社會責任。

DK呼吸空氣鞋連鎖店家其場所使用的空氣消毒設備，正是由德勝光電及福華電子共同合作提供及架設。

目前，德勝光電及福華電子已協助多家連鎖店家如DK呼吸空氣鞋、貴族世家、孫東寶牛排、鐤極宴、赤牛哥汕頭火鍋台北松江總店等室內場所空氣微生物消毒，共同響應政策踴躍申請室內空氣品質場所認證，樹立優質室內空氣品質典範，也提升企業品牌形象。

福華電子近年積極轉型推動ESG標竿企業，除了跨足儲能產業之外，更與德勝光電達成重要合作，取得UVGI上層空氣消毒滅菌機及相關LED-UVC應用產品的總代理權。

並偕同母公司大同（2371）共同響應台北市環保局的室內空氣品質認證場所推動政策，同時規劃旗下3C門市安裝自家UVC紫外線空氣殺菌設備，肩負起上市櫃公司的社會企業責任。

福華電子以UVGI上層空氣消毒滅菌機引領數家知名連鎖店家，通過台北市環保局的空氣品質場所認證，證實能有效持續消毒商場內空氣中的細菌、病毒、霉菌等有害物質，為消費者打造一個安心、健康、舒適的店頭消費環境。成為全球推動ESG的社會多元議題、健康和安全以及人權永續經營的領頭羊之一。

福華電子未來與德勝光電合作，也將跨足全電車的第三代半導體車載晶片封裝領域，以領先市場的AMB封裝載板，結合高散熱碳化矽晶片封裝技術，將切入全電車的大功率MOSFET及IGBT模組封裝市場，搶先插旗第三代半導體車載晶片產業。

後疫情時代，防疫措施大解封後，近期呼吸道疾病攀升，尤其以流感最為嚴重，吳盛忠倡導除了主動式防疫措施的重要性外，也肯定福華電子採用UVC紫外線空氣殺菌設備，有效減少室內環境細菌及病毒傳播、致病的風險，為民眾提供優質安全的環境。

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