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缺工影響營運 大飯店求銀行展延還款
疫情結束後觀光產業卻「回不去了」。據金融圈人士透露，近幾個月來多家大型觀光飯店業者先後向銀行業者求救，爭取展延還款時程，原因都和人力荒有關。銀行業者指出，銀行團對這類案件通常一次會展延一年：「而且要銀行的全數決才能夠同意。」
國銀主管表示，這些觀光大飯店業者，有不少是四、五星級，耳熟能詳的飯店，絕大部分都是近十年來新開的大飯店，尤其是以借用跨國品牌經營者居多，即物業所有權人是台灣人，但藉由國外品牌來委外經營。
疫情期間飯店因為國外觀光客不能來台，使飯店營運受到衝擊，疫情過後，飯店業卻仍有經營上的困難，這讓銀行相當傻眼。
經過進一步了解之後，發現主要問題來自要找回疫情期間被減薪、停止聘僱、放無薪假的員工並不容易，因為疫情期間這些員工都轉去從事外送服務，由於外送賺的錢不見得比較少，而且自由度還更高，不少觀光飯店業者因此面臨嚴重的缺工問題。
這使很多飯店業者因缺乏清潔工，連房間都開不出來，銀行業者舉例，甚至聽聞飯店業者明明有兩百間客房，「但只能開出一百個房間！」不僅影響營運，按期還款都成困難，已出現好幾件聯貸案到期，但向銀行團爭取繼續展延的案例，等於是銀行給予飯店提供變相紓困。
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