成運攜手兩備 進軍日本電巴市場
台灣電動巴士國家隊成運汽車與日本兩備集團簽署合作協議備忘錄，雙方將合作開展日本電動巴士市場，共同提高技術和銷售能力等多項業務，成運表示，初期合作目標包括兩備自有車隊路線建置「快充電巴示範車隊」、機場電動巴士交通車業務、二○二五大阪萬國博覽會電動巴士交通車業務，至二○二五年成運快充電巴透過兩備將在日本銷售一千台電動巴士，創造百億商機。
日本巴士協會將二○二三年定為「電動巴士普及年」，不但將現有充電樁三萬座增至三十萬座，並編列一百億日圓預算補助購買電動車，目標是二○三○年累計引進一萬輛電巴，雖只占日本巴士百分之五左右，但也有加速引進的可能性。
成運表示，在配合政府大力推動政策下，和兩備集團完成簽署後，成運將指定兩備為獨家經銷商，在日本銷售其電動巴士產品，並提供維修保養等售後與技術服務。
成運汽車董事長吳定發表示，這次重大合作案讓他充分體認到日本市場推動電動巴士的企圖心，快充技術對日本市場是非常好的發展平台，同時台日在文化上相近，雙方見面洽談時更是一見如故的合作夥伴，在全世界邁向綠色智慧的時代，成運與兩備都有同樣使命感，透過共同努力，共創嶄新的階段。
吳定發說，期盼將台灣建立為全球電巴的主要供應鏈，打造性能優質的電巴，提供國內大眾運輸，也能走出台灣，現在與兩備集團攜手前進日本市場，希望在二○二五大阪萬國博覽會有很好的成績。
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