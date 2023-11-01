新闢「通勤29」首日有效疏解台北企業總部園區上班人潮

因應台塑（1301）企業進駐台北企業總部園區，為疏解上下班時段大量搭乘公車通勤需求，由公運處協調首都客運闢駛「通勤29」路公車，往返「南京公寓（捷運南京三民）－潭美公園」區間，上、下午尖峰時段各4班次，已於今年10月31日上線營運。

「通勤29」路公車採一段票收費，適用TPASS北北基桃通勤月票，通車首日平均每班次載客20餘人次，運能尚有餘裕，鼓勵園區員工多加利用，加上現有南京幹線密集發車，已有效疏解台北企業總部園區上下班人潮，未來也將持續觀察疏運狀況，滾動調整通勤29路線營運班次。

公運處表示，近日針對台北企業總部園區周邊部分終點在捷運站、轉運站及松山車站周邊的國道客運路線，與交通部公路局及業者協調於「潭美公園」、「南京舊宗路口」等兩站位開放上客，透過下交流道後的剩餘運能，強化大眾運輸的鏈結，加速疏運並減少民眾候車時間，目前獲悉首都客運1579路線已提出申請。

公運處另表示，透過請公車業者加密市區公車班次、新闢通勤專車、開放國道客運於「潭美公園」、「南京舊宗路口」等兩站位載客及台塑企業闢駛免費接駁車等措施，提升大眾運輸運能，後續仍將持續觀察搭乘情形作適時調整，透過公私部門相互合作，降低企業員工進駐對周邊交通及居民之影響。

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