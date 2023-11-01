國車市好旺！10月新車銷售衝4萬台、TOYOTA銷售再破萬

國內車市一路旺到年底，10月在各品牌新車大量發表加大促銷力道，單月衝上4萬台佳績，為40,540台，月增9%、年增11%；累計前十個月掛牌量逾39萬台，衝上18年來新高紀錄。

10月份是想買車消費者最幸福的一個月，在各品牌加大促銷力道，加上幾款備受市場期待的重量級新車YARIS CROSS、CR-V、X-trail及ZS於上市話題助攻，賞車民眾較9月份明顯成長，也進一步帶動國產車買氣。

10月國產車的銷售占比上升至56.6%，相較累計前九個月的國產車銷售占比52.2%明顯成長；10月國內車市總市場領牌數高達40,540台，較上月比成長9%、年增率11%，表現優於原先市場預期。

其中，10月銷售前五名的熱銷車款，TOYOTA就有4 款車型入列，考量到消費者求，TOYOTA大手筆催買氣，不只是推出主力車款60萬元零利率專案，指定車款就送價值1.9萬元的dyson三合一涼暖空氣清淨機，將進一步推升11月買氣。

10月國內銷售前五名的品牌依序分別為TOYOTA、HONDA、NISSAN、BENZ及HYUNDAI；銷售數量分別為1.12萬台、3268台、2330台、2123台及2077台；累計前十個月的銷售排名依序分別為，TOYOTA銷售台數破十萬台，遙遙領先其他業者，第2名為LEXUS、第3名HONDA，第4、5名為BENZ及HYUNDAI，第2名到5名的銷售台數分別為2.61萬台、2.37萬台、2萬台、1.9萬台。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於10月份合計登錄13,285台，市占率32.8%。其中，TOYOTA品牌旗下COROLLA CROSS於10月分熱銷3,078台，持續稱霸全車種銷售NO.1；同時，甫於9月上市的YARIS CROSS也在10月分交出1,424台的成績，順利承接之前Yaris 的潛在客戶，成為小型SUV的新歡。