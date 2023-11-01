科技女力典範 勤誠執行長陳亞男獲金商獎

伺服器機殼廠勤誠（8210）執行長陳亞男於今(1)日出席全國商業總會第77屆金商獎頒獎典禮，獲頒具有「企業界奧斯卡」之稱的金商獎殊榮，榮獲象徵企業領導最高榮譽的「優良商人」獎項。陳亞男憑藉著亮眼的經營管理績效及成果，成功帶領勤誠成為全球雲端產業機電整合解決方案領導品牌，在眾多優秀企業領導人中脫穎而出；且作為今年科技公司唯一獲獎的女性領導人，陳亞男展現科技女力的管理風範，為多元領導樹立最強典範。

強化公司營運 擴散女性領導多元影響力

陳亞男於2013年加入勤誠，從擔任董事長特助開始整頓產品及專案管理團隊，並協同經營深耕海外市場；2018年接下原先由董事長兼任的總經理一職，建構公司核心策略、深化多元商業模式、厚植研發能力，以JDM/ODM客戶共同設計製造、OTS標準品及OEM+代工加值服務三大營運模式，精準掌握雲端及AI商機，使勤誠不斷成長、轉型蛻變，成為伺服器機殼產業龍頭；2023年升任執行長暨永續長，更以EPS + ESG為企業永續經營之道，推動勤誠永續發展。

陳亞男表示，很感謝評審們的肯定，也十分感謝勤誠同仁們的齊心努力，共同繳出營運亮眼的成績單，才能在眾多企業中嶄露頭角；陳亞男內心充滿感恩也對明年信心滿滿，勤誠將創新策略自我驅動，並懷抱卓越共榮的心，未來將持續與客戶及供應鏈夥伴共同成長，攜手合作夥伴共創未來，最大化勤誠的價值並邁向永續經營。

擘劃ESG永續發展願景 推動企業永續經營

公司營運要追求營收及獲利成長，但EPS固然重要還得加上ESG才能建構完善的企業體質。EPS + ESG才是企業永續經營之道，陳亞男期盼在營收不斷突破的同時亦能降低對環境的影響，並積極培育人才及回饋社會。勤誠已逐步展開全集團溫室氣體盤查，並規劃集團節能減碳措施，呼應2050淨零碳排目標；亦持續深化人才選用培育，積極打造幸福企業，提供友善職場環境；更展開多起產學合作計畫，如四校智慧機器人產學研習營、高科大模具前瞻技術研發合作等，培育更多專業人才。

陳亞男表示，「加入勤誠這十年，我尤其要感謝董事長陳美琪的強力支持，成為我最強的後盾，讓我具有廣闊及高層次的經營者視野，帶領勤誠走上永續發展之路」。

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