6都房市曝光！台中這區昔買氣大噴發 今年近腰斬慘況

六都地政局統計今年10月房市買賣移轉棟數出爐，其中台中是六都唯一年月雙減、減幅為各都之最。房仲分析，這與新案交屋量低於去年同期，例如買氣常勝軍的北屯從去年破千棟，今年不到700棟，買氣狂跌39.6%，跌幅為六都之最，讓整體整體的買氣跟著走弱。

六都今年10月房市交易狀況依序為台北2259棟，年增17.3%；新北5955棟，年增54.6%；桃園3428棟，年增11.8%；台中3721棟，年減8.6%；台南2704棟，年增66.8%；高雄2961棟，年增15.5%，合計2萬1028棟，月減0.3%，年增23%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，年底傳統購屋旺季愈來愈近，民眾看屋漸趨踴躍，再加上新青安優貸持續助威，今年10月六都總體年增率連4個月收紅，更是今年年增率首度超越2成，台南年增66.8%近28個月的單月新高，更是10月同期的史上最大量，新北年增54.6%，寫下近18個月的單月新高。

陳定中指出，台中10月房市交易3721棟，月減16.6%，年減8.6%，為是六都唯一年月雙減、且減幅均為各都之最，交易量縮明顯的原因，在於新案交屋量遜於去年同期，比如買氣常勝軍的北屯，去年10月買賣移轉量1087棟，今年卻僅676棟，讓台中整體買氣跟著走弱。

陳定中說明，但近期包括北屯的「達麗創世紀」、「十月蜂收」，以及西區的「勤美之森」、南區的「惠宇謙仁」等大案，都接連取得使照，其中水湳經貿園區的「達麗創世紀」量體超過600戶，陸續交屋後，可望使北屯的量能重返榮耀。 六都今年10月房屋買賣移轉統計，其中台中（紅框區）是六都唯一年月雙減、減幅為各都之最。圖/ 台灣房屋提供

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