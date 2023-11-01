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房市脫離低潮！六都10月買賣移轉2.1萬棟 年增23%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

六都地政局今（1）日公布10月買賣移轉棟數，共21,028棟，月減0.3%、年增23%，以南二都及新北市表現最亮眼，台南市10月比去年同期增加66.8%，年增幅傲居六都之首。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，今年8月新青安貸開跑，帶領全台買氣走揚，南二都除了買盤回籠，前幾年標榜科技園區及建設議題的推案量大，因此近期交屋挹注買賣移轉量。

綜觀六都10月買賣移轉棟數，台北市2,259棟、月減11.8%、年增17.3%，新北市5,955棟、月增12.3%、年增54.6%，桃園市3,428棟、月減14.8%、年增11.8%，台中市3,721棟、月減16.6%、年減8.6%，台南市2,704棟、月增38.1%、年增66.8%，高雄市2,961棟、月增6.8%、年增15.5%。

六都中，新北市、台南市及高雄市三都比較前一個月及去年同期皆顯著上升，新北市及台南市的年增幅都超過5成，六都僅台中市比較前一個月及去年同期數據雙雙墜落。

郎美囡指出，去年下半年市場狀況不佳，10月買賣移轉量低，故反應出今年10月有大幅成長，尤其新北市、台南市及高雄市有許多交屋量，如新北市中和、新莊、新店，台南市永康、歸仁，及高雄市楠梓、三民，交屋明顯增加。

此外，中古屋市場買氣也明顯回溫，政府補貼及優惠貸款政策作用下，自用、首購型買方進場更具信心，成交率提升不少，而台中市今年房市話題性降低，尤其平均地權條例打擊預售市場及炒作房產，買賣移轉缺乏交屋量支撐時數據都偏低，且先前房價飆漲，買方轉移至彰化等周邊房價較低的地帶，分散了台中市的買盤，不過台積電將於中科擴廠，預期將帶來新契機。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，這幾年政府強力打擊炒房，還有囤房稅2.0壓制投資性買盤，不過政府也提供各項補貼政策，提振市場買氣，雖然法人購買住宅受限，反而讓投資人轉戰商用不動產，低總價店面、小型辦公室等等，也陸續因為有現金流的帶動成為穩定型投資者的心頭好。

六都2023年10月買賣移轉棟數。資料來源／住商機構
六都2023年10月買賣移轉棟數。資料來源／住商機構

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