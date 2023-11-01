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冷！新案30天平均賣不到1成 專家曝想獲利改找3種房

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

8月新青安專案上路，激起一波房市買氣，8月預售市場交易量較去年同期年增23%，不過最新國泰房產地產指數顯示，今年Q3全國新案30天銷售率呈現「躺平」，7月30天銷售率8.3%、8月8.4%，9月也僅12.2%，平均不到一成。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，從去年下半年以來，新屋市場買氣就低迷不振。

雖然今年因民眾逐漸習慣升息、政府打炒房等利空，加上新青年安心成家方案，讓今年預售屋交易出現回升，但買氣仍處低檔，加上建商餘屋仍處於歷史新高，今年預售買氣雖略有提升，但新案銷售率依然很難拉的上來。

根據國泰房地產指數，今年第三季，150戶內的社區，以及200戶以上的社區，30天銷售率都比去年同期來的更低，有超過5成的建案，30天內銷售率不到1成，遠高於去年同期的36%。

周昆立表示，雖然近期許多建案傳出買氣攀升的訊息，但數據顯示，無論大小建案全部銷售率都相當低迷，由於Q3全國新案成交價已出現下跌1.27%，出現「由漲轉跌」的狀況，這對於新案市場來說是一大警訊。

他表示，對建商來說，數據顯示「壓力警報」仍未解除，後續如無法進一步加快去化，房市仍有步入空頭的可能。

而對購屋人來說，未來如果新案銷售率還是這麼差，不排除資金狀況較差的小建商會先受不了，甚至出現爛尾樓的狀況，購屋者要小心。

周昆立表示，國內房市大環境已不同，民眾過去幾年隨便買隨便賺的投資思維也要改變，現在想投資房市要賺錢，可能只有找「瑕疵物件」、「屋主急用資金」、「潛力都更」標的才能有較大的獲利空間，民眾若仍想靠房市賺錢，可能要換換方向，研究新的投資機會。

2023第3季的30天銷售率分布。資料來源／國泰房地產指數
2023第3季的30天銷售率分布。資料來源／國泰房地產指數

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