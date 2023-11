HYUNDAI IONIQ 限時降價優惠10萬元

HYUNDAI電動車IONIQ品牌電動車銷售達經濟規模量,IONIQ 5、IONIQ 6全車系11月起限時降價優惠10萬元,免候車立即把世界風雲新車開回家。

HYUNDAI電動車IONIQ連續兩年榮獲世界風雲車(World Car of the Year)、年度電動車(Electric Vehicle of the Year)和年度汽車設計(Car Design of the Year)三大桂冠榮耀,憑藉驚艷設計創意、領先電控技術,獲得全球各地市場消費者熱銷肯定,尤其今年以來累積銷售成長150%,可望在年底突破25萬輛標竿。

2022年品牌首款問世鉅作IONIQ 5改變世人對電動車移動工具的想像,設計上運用「Parametric Pixels」參數化科技元素更顯前衛科技,車艙內映入眼簾是雙12.3吋數位大螢幕,新穎Sliding Console前座中央扶手滑移功能、第二排座椅前後滑移及傾角調整,有如居家便利的空間機能運用,將車內打造成生活隨心的移動體驗;IONIQ 5最獲得世人津津樂道之處,則是首度出現的V2L( Vehicle To Land )外接供電功能,車內車外都具備雙向供電能力,將電動車充電/用電發揮極致,隨時隨地滿足生活、生產、緊急用電等各式需求。

此外,IONIQ 5支援350 kW超高速充電,同級最快18分鐘內充滿80%電量,處處創造了全新的電動車體驗,席捲熱銷全球電動車市場。

後繼蟬聯2023世界風雲車的IONIQ 6純電跑車,以「Electrified Streamliner」極簡圓弧曲線設計融合優雅元素,獨特的設計風格引領電動車的新潮流,同時創造極致的0.21cd超低風阻,在細節中展現屬於純電跑車科技美學。

同樣受惠E-GMP電動車全球模組化平台賦予車輛底盤平整化,2,950mm長軸距與前後短懸吊設計讓IONIQ 6擁有超寬敞前後座車室空間,提供駕駛者與後排乘客最舒心乘坐體驗。電控技術亦是橫掃全球市場關鍵,E-GMP平台內高密度電芯電池組、高效電能管理與先進永磁同步電動馬達總成運作,創造IONIQ 6最大馬力為321hp,扭力峰值達61.7kgm,加速5.1秒,同時底盤電池重心配置得宜,賦予純電跑車優異的操駕表現。

HYUNDAI IONIQ 5及IONIQ 6問世,重新詮釋電動車世代該有的創新移動體驗想像,11月起現車降價優惠10萬元,歲末購車回饋最佳時機,詳情請洽全國HYUNDAI展示中心。

