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全家自有品牌10年創造300億元業績 今宣布跨入日用品

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全家打造超商最強自有品牌「FamiCollection」，今（1）日宣布，正式跨足日用品類，包括家用紙品、餐廚用品、個人洗沐以及居家香氛，全年挑戰超過40億元。記者何秀玲／攝影
全家打造超商最強自有品牌「FamiCollection」，今（1）日宣布，正式跨足日用品類，包括家用紙品、餐廚用品、個人洗沐以及居家香氛，全年挑戰超過40億元。記者何秀玲／攝影

全家打造超商最強自有品牌「FamiCollection」今年推出第十年，輔以標榜少添加的潔淨標章（Clean Label），十年來創造300億元業績，全家今（1）日宣布，正式跨足日用品類，包括家用紙品、餐廚用品、個人洗沐以及居家香氛，「不打價格戰，要打價值戰」，並發表全新食品線-個人湯品小菜。去年營收35億元，今年估破40億元，年增14.2%，明年更要挑戰50億元。

此外，全家明年還要挑戰食品最高難度-100%無添加商品數量要再翻倍，有機會先從飲料和餅乾下手。

全家2013年起推出自有品牌FamiCollection，十年來推出如HPP冷壓果汁、蜂蜜水、堅果、鮮果乾等明星商品；同時，與社會企業鮮乳坊、芙彤園等理念契合的夥伴共同開發如蛋捲、洗沐用品等，養成大批忠誠鐵粉，並創造累積超過300億元業績，透過品類擴充，目前占全家5％營收。

若以品類來看，FamiCollection以食品為主，飲料類賣最好有天然水2.2公升，還有700ml茶飲，因容量大價格便宜，銷售亮眼。

FamiCollection雖也有推出日用品，但占比僅2-3%，日用品賣最好是超柔衛生紙。看好民生用品中，日用品消費市占率高達四成，全家今年針對此市場缺口，今宣布正式跨足日用品，鎖定生活忙碌、追求質感的單身頂客族，推出四大品類，包括家用紙品、餐廚用品、個人洗沐以及近年新竄起的居家香氛，共30項商品，均一價79元。

家用紙類首度推出量販規格三層衛生紙，紙張更大張；餐廚用品主打無雙酚A與塑化劑；個人洗沐和居家香氛也強調植萃或是植物精華等，並將有4,200家全家門市設置FamiCollection專屬貨架。

FamiCollection也同步發表全新產品線-個人型湯品小菜，可常溫保存，加熱即食，首波攜手台酒聯名開發湯品，全系列都有雙潔淨標章認證。而雙潔淨認證非常嚴格，只能放政府允許800多種添加物中的82種。

全家主管也提到，明年要挑戰100%無添加商品再翻倍，目前架上有30支，今年十周年將邁入另一個階段，希望食品成分更單純，要讓現有產品從雙潔淨標章，邁向100%無添加，會先從飲料跟餅乾來克服。

全家打造超商最強自有品牌「FamiCollection」今年推出第十年，創造300億元業績，今（1）日宣布，正式跨足日用品類，包括家用紙品、餐廚用品、個人洗沐以及居家香氛，全年挑戰超過40億元。記者何秀玲／攝影
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全家 營收

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