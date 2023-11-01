安永生醫產業環球高峰論壇 聚焦生醫永續新契機

近年新冠病毒疫情影響全球，生技醫療也成為最受矚目的領域，台灣生技在製藥研發領域開花結果，未來生醫產業發展也備受關注。安永聯合會計師事務所與環球生技月刊於今(1)日共同舉辦「2023安永生醫產業環球高峰論壇」，聚焦再生醫療、CDMO(委託開發暨製造服務)、生醫永續價值三大主題，聚集台灣生醫產業界各領域專家，激盪台灣發展未來生醫產業新契機，以及分享永續、ESG在生醫產業中的關鍵布局。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤致詞表示，生醫產業攸關國家安全與全民福祉，茁壯中的台灣生技產業總市值在2022年底已達新台幣1.47兆元，不僅是政府大力扶持的核心戰略產業，並有機會成為另一座護國神山。此外，台灣擁有專業人才、先進製程與配合的政策法規，讓CDMO量能站穩腳步，再生醫療透過產、官、學間的合作展現成效，邁向國際，都證明了台灣生醫產業的強大潛力，及在永續經營上的機會。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師王彥鈞表示，今年台灣證券交易所為提升資本市場競爭力，多元化上市產業類別，發布了四大產業分類、鬆綁創新板六大規定、強化生技產業發展策略共三項政策，其中希望透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露等措施，衝刺生技醫療產業市值達五千億，三年內市值占比倍增至2%的目標；安永也將持續配合政策，以多元專業的服務協助生醫產業永續發展，期望創造共贏的成果。

此次論壇，由中國醫藥大學附設醫院院長周德陽分享「台灣細胞醫療的發展現況與未來」，周德陽致力開發惡性腦瘤的樹突細胞免疫療法，開創了腦中風出血指數。他認為，免疫細胞治療不應侷限於《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或管理辦法》，應往前走到癌症預防，往外走向國際化。

台康生技（6589）董事長暨總經理劉理成分享「台灣CDMO躋身國際生醫產業供應鏈之歷程與展望」，他認為目前台灣的CDMO公司相較國際規模、產能仍偏小，營收未能穩定，業者應運用併購/聯盟/合資以擴大產業規模、取得關鍵技術或潛力資產。

安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲執業會計師也分享「生醫永續、ESG之績效管理與公司價值布局」，從會計師的角度來協助生醫產業鑑別短、中、長期的永續發展關鍵議題，制定永續發展策略關鍵策略。

最後由安永聯合會計師事務所執業會計師胡子仁主持跨界對談「生醫資本市場如何迎風展望新契機」，邀請台杉投資生技基金合夥人沈志隆、和利財顧董事長周大任、泰合生技董事長李世仁以及保瑞藥業（6472）董事長盛保熙等，橫跨投資、新劑型新藥、CDMO領域各專家，剖析台灣生醫產業近況及推動生醫產業發展的未來藍圖。

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