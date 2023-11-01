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旺季來臨拉尾盤？台南10月買賣移轉爆量 這區年增六倍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北、桃園、台中、台南及高雄等五都地政局陸續公告10月買賣移轉棟數，共15,073棟，月減4.5%、年增13.8%，若以年增率來看，為連續2個月超過一成，其中台南市表現最佳，年月增幅都爆量成長，更創下歷史同期新高。

五都10月買賣移轉棟數分別是台北2,259棟，月減11.8%、年增17.3%；桃園3,428棟，月減14.8%、年增11.8%；台中3,721棟，月減16.6%、年減8.6%；台南2,704棟，月增38.1%、年增66.8%；高雄2,961棟，月增6.8%、年增15.5%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，10月都會區量能較去年同期成長，首先是時序離年底的傳統購屋旺季愈來愈近，民眾看屋漸趨踴躍，迎接旺季的氣氛，在南二都尤其明顯，也讓台南、高雄繳出年月雙增的好成績，其中台南的2,704棟，不僅是近28個月的單月新高，更創同期史上最大量。

陳定中指出，旺季報到再加上新青安優貸持續助威，讓剛性買盤的進場態度更為積極，為市場買氣注入活水，且去年同期因處於升息循環，買氣相對保守，也讓都會區的年增表現，在比較基期偏低的情況下，連續兩個月出現1成以上的年增幅，也讓今年前10個月的累積買賣移轉棟數，量縮幅度持續收斂，與去年同期相比，年減幅已壓縮到1成以下，因此全年全台力守29萬棟的機會愈來愈濃厚。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，10月台南不論年增率還是月增率，都堪稱爆量。主要是永康、歸仁、安南等地，都湧現交屋潮，尤其歸仁因高鐵特區的「晶悅首發」、「達麗國家強棒」、「佳展大展」等指標大案，都在今年陸續完工交屋，且歸仁高鐵新案約3字頭的價碼，在現今台南的新案市場中，算是相對平實，加上站區的三井OUTLET也將啟動二期開發，為高鐵特區的買氣加溫，使歸仁的買賣移轉繳出年增654%、月增1483.3%的亮眼成績，並帶動台南整體的交易量能。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
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