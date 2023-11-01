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TOYOTA、HINO 商用車歲末感謝祭開跑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
歲末感謝祭「給頭家 最給力的感謝」回廠活動 。和泰集團提供
歲末感謝祭「給頭家 最給力的感謝」回廠活動 。和泰集團提供

頭家買車、換車看這裡！TOYOTA、HINO商用車歲末感謝祭開跑，TOYOTA、HINO商用車台灣總代理和泰汽車舉辦「給頭家 最給力的感謝」歲末感謝祭活動，包含「26項免費全車安心檢查」等。

和泰集團表示，自2023年11月1日起至2023年12月31日，凡HINO全車系、TOYOTA HIACE、GRANVIA及COASTER車輛回廠即享有「26項免費全車安心檢查」，回廠更換輪胎，亦可享有換胎2條(含)以上88折優惠。

活動期間回廠實施定期保養消費滿9,000元，並下載「Hi HINO APP」綁定車輛，即可獲得限量HINO兩用抱枕毯，並可參加服務廠幸運轉盤活動一次。

另為響應政府政策，守護每一位車主行車安全，即日起HINO車主凡回廠保養，即贈送反光背心一件，共同提升用路環境安全，避免二次事故發生。HINO善盡企業社會責任，給車主更全面的安全防護，給頭家最給力的感謝，所有歲末好康優惠，都在全台HINO服務廠。

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