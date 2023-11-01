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TOYOTA 大手筆催買氣 買指定車款就送dyson空氣清淨機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA歡慶2023年累積銷售突破十萬台，11月購買國產指定車款就送dyson三合一涼暖空氣清淨機，再享最高60萬零利率。業者提供
TOYOTA歡慶2023年累積銷售突破十萬台，11月購買國產指定車款就送dyson三合一涼暖空氣清淨機，再享最高60萬零利率。業者提供

催觀望買氣!TOYOTA歡慶2023年累積銷售突破十萬台，11月購買國產指定車款就送dyson三合一涼暖空氣清淨機，特定車款再享最高60萬零利率，減輕想買休旅車年輕人的負擔。

解封之後，生活形態的變變，國內車市需求旺， 2023年TOYOTA累積到10月銷售已突破10萬台，為感謝廣大消費者的支持，TOYOTA台灣總代理和泰汽車（2207），於11月推出「TOYOTA 空前獻禮 襲捲全台」，推出豪禮限時優惠活動，入主COROLLA CROSS、COROLLA ALTIS、SIENTA、VIOS車款，就送原價新台幣19,900元dyson全新三合一涼暖空氣清淨機。

汽車達人指出，TOYOTA這兩大策略看好11月買會再向上衝，首先，推出熱銷車款RAV4汽油版60萬30期0利率，該購車更輕鬆；另外，這次TOYOTA大手筆，買車送的商品非常有吸引力，是市場熱銷商品，回饋價值攤在陽光下，這台機器在透過自動感應技術，有效捕捉灰塵、過敏原、細菌及H1N1 病毒，帶來更潔淨的空氣清淨，除淨化空氣外，更結合暖風、涼風及循環共四大功能，是市場公認可以改善打造優質健康的居家生活好商品。

TOYOTA表示，除了交車禮之外，TOYOTA在11月也特別推出RAV4汽油版60萬30期0利率註3、國產指定車款最高60萬元高額零利率分期優惠，讓顧客資金運用更加彈性，購車更輕鬆，符合政府汰舊換新補助資格的顧客，不論車種還能再享政府5萬元補助金，有購車需求的消費者，請把握最佳購車時機。

TOYOTA在11月也特別推出RAV4汽油版60萬30期0利率，購車更輕鬆。業者提供
TOYOTA在11月也特別推出RAV4汽油版60萬30期0利率，購車更輕鬆。業者提供

合一 消費

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