臉書觸及不好…別老拿「演算法」當藉口！ 她：一切根本都在於自己不夠強大

最近菲跟很多粉專經營者有相同的困擾：臉書又改變演算法了。這低得不像話的觸及率，讓人忍不住吶喊：「臉書到底為什麼要這樣為難我？」

除了偶爾靠腰發洩一下外，似乎也無別無他法。無可奈何之下，特地去觀摩好友的粉專。已經成為知名網紅的她，粉絲人數逾三十幾萬人，每篇文章隨隨便便都有五六千個按讚數，反應好的甚至破萬之多。儘管臉書演算法一直在改變，即便觸及率大不如前，她的粉專還是十分熱絡，受的影響看似有限。

況且，她在其他平台上如Podcast、Instagram，也都經營得有聲有色。這樣多元化且成功的經營，就好比手上有好多好多雞蛋，而且分攤在不同籃子裡，不怕哪個籃子打翻了損失重大。因此，單一平台觸及率低又如何，她早在其他自媒體另闢了一片天地，不怕被臉書的變動綁架。

反過來看，菲只專注臉書粉專的經營，還經營得二二六六的。因為追蹤人數本來就只有寥寥數千人，一旦觸及率降低，粉專就變得冷冷清清、淒淒慘慘。好比全部家當只有一個雞蛋籃子，裡面本來就沒有幾顆雞蛋了，如果不小心翻了籃子又破了幾顆，不捶胸頓足才怪。

不過，看看好友再回顧菲自己，覺得一切只能自省反求諸己。

如果菲的粉絲團規模夠大，即使觸及率上上下下，粉專也能維持一定的熱度，心情自然不會隨著演算法起伏。

除了自媒體的經營之外，很多世間事物亦是如此。外界變動都是一樣的，但對每個人的作用力卻不盡相同。造成多少衝擊與破壞，取決於個體本身的實力與韌性。

如果夠強大，就不會輕易為人所拿捏。 如果夠強大，也不用太在意別人做了什麼。 一切根本都在於自己夠不夠強大。 況且，你無法掌控世界，但卻可以強大自己。

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