全家自有品牌10周年 明年業績拚50億元
全家推出自有品牌Fami Collection 10周年，今宣布進軍新品類，正式跨足日用品類、開發湯品小菜，於全台4200店成立FMC日用品專門貨架，推出4大類30款品項，明年業績要拚50億元。
全家自有品牌推出10年來，創造超過300億元業績，品項由初期的200項增加到250項左右，但不會無限擴大，重點是要推出符合需求的商品，因此品項一直都在200~250項，業績占比大約5%。
全家商品本部本部長李慶賢表示，2013年推出自有品牌，有別於當時自有品牌多採價格戰，一開始就採取著眼消費者需求對應市場趨勢的價值戰，並瞄準民眾對食品安全安心的剛性需求，推出市場缺口的差異化商品。
李慶賢也說，去年自有品牌業績35億元，今年應該可以突破40億元，隨著食品加上日用品都會成長，明年要挑戰50億元，但自有品牌業績占比不會持續增加，而是會與整體營收共同成長，一直維持在5%左右。
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