快訊

MLB／遊騎兵聽牌！單局完全打擊+連續大局擒響尾蛇 首冠只差1勝

台北豪宅「世界明珠」土方弊案獲利1.9億 天道盟美鷹會成員等63人遭起訴

MLB世界大賽首位台裔球員 卡洛爾到底有多「台」？

全家自有品牌10周年 明年業績拚50億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全家推出自有品牌Fami Collection 10周年，今宣布進軍新品類，正式跨足日用品類、開發湯品小菜。記者林海／攝影
全家推出自有品牌Fami Collection 10周年，今宣布進軍新品類，正式跨足日用品類、開發湯品小菜。記者林海／攝影

全家推出自有品牌Fami Collection 10周年，今宣布進軍新品類，正式跨足日用品類、開發湯品小菜，於全台4200店成立FMC日用品專門貨架，推出4大類30款品項，明年業績要拚50億元。

全家自有品牌推出10年來，創造超過300億元業績，品項由初期的200項增加到250項左右，但不會無限擴大，重點是要推出符合需求的商品，因此品項一直都在200~250項，業績占比大約5%。

全家商品本部本部長李慶賢表示，2013年推出自有品牌，有別於當時自有品牌多採價格戰，一開始就採取著眼消費者需求對應市場趨勢的價值戰，並瞄準民眾對食品安全安心的剛性需求，推出市場缺口的差異化商品。

李慶賢也說，去年自有品牌業績35億元，今年應該可以突破40億元，隨著食品加上日用品都會成長，明年要挑戰50億元，但自有品牌業績占比不會持續增加，而是會與整體營收共同成長，一直維持在5%左右。

全家 食品安全

延伸閱讀

曾靠電商每年飆上億營業額 邵庭突宣布退出

太浪費了！ 7人任點吃到飽 上124份小菜「剩一大半」 店家心痛籲惜食

充電面紙盒、電料理鍋必收！全聯5款「哆啦A夢」生活小物超實用快換購

福勝亭3款定食享81折 拿坡里「酥脆鱈魚香絲」買1送1

相關新聞

臉書觸及不好…別老拿「演算法」當藉口！ 她：一切根本都在於自己不夠強大

最近菲跟很多粉專經營者有相同的困擾：臉書又改變演算法了。這低得不像話的觸及率，讓人忍不住吶喊：「臉書到底為什麼要這樣為難我？」

TOYOTA 大手筆催買氣 買指定車款就送dyson空氣清淨機

催觀望買氣!TOYOTA歡慶2023年累積銷售突破十萬台，11月購買國產指定車款就送dyson三合一涼暖空氣清淨機，特定...

全家自有品牌10周年 明年業績拚50億元

全家推出自有品牌Fami Collection 10周年，今宣布進軍新品類，正式跨足日用品類、開發湯品小菜，於全台420...

台北國際旅展將登場 帶飛航空股、長榮航漲勢最強

ITF台北國際旅展預計11月3日登場，共有104個國家、城市參展，攤位高達1,300個，包含全台各類旅行業者、飯店餐廳、...

台北國際旅展帶動觀光概念股上漲 法人看好：第4季營收有望復甦

ITF台北國際旅展將於本周五（3日）盛大開展，激勵觀光概念股族群包括富野（2736）、亞都、夏都、燦星旅、老爺知、山富、...

台南10月房市爆天量 這區月增14倍 房仲曝原因

桃園、台中、台南及高雄公布今年10月的買賣移轉棟數，台南爆大量，10月達2,704棟，月增38%，年增66%， 不僅是近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。