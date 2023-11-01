安藤忠雄的設計費多少錢？請動他除了錢「還要很懂他」

台灣建商為了請動國際建築大師安藤忠雄，來高雄設計大樓，解決辦法是直攻問題核心：要比別人更懂安藤忠雄。

繼亞洲大學現代美術館（2013）、龍巖光之門殯儀館（2023）後，世界級建築大師安藤忠雄又要在台灣設計建築了。

最新力作，預計將是安藤忠雄在全球首座住宅、商辦與美術館三合一的作品，地點位於高雄亞灣「特貿三」公辦都更的「南之南基地」，面海第一排。

無論是日本淡路島本福寺的水御堂，人們從一個覆滿睡蓮的橢圓形大水池中央往下走至大殿時的心靈淨化，抑或光之教堂、水之教堂、風之教堂賦予人的神性昇華，大師的清水混凝土經典，每一棟建築都像一首雋永的詩。

姑且不論安藤忠雄會為高雄亞灣區帶來何種新風貌，能邀請到這位當代最具影響力的建築設計師捉刀，實屬不易，國城建設董事長特助洪士庭如今回想，竟是「一整個疲勞的過程」。

最早與安藤忠雄互動，是2019年。大陸台商購物中心元祖夢世界開幕，安藤忠雄從中國古代哲學「天人合一」「天圓地方」中級取靈感，設計了一座給孩子們的夢想世界。洪士庭受邀前往進行投資考察，有機會見到心儀已久的偶像、安藤忠雄，但也僅止於君子之交，沒留下對方的聯絡方式。

直到拿下「特貿三」的案子，若想與其他建商正面迎戰，做出差異化的競爭，洪士庭的思路立刻轉向：「要怎麼找到一位台灣人熟悉，我也真心覺得他設計得很好，有沒有這樣不可取代的建築師呢？」全世界找了一圈，如此既有裡子又有面子的人，想到最後只有一個人，安藤忠雄。

安藤忠雄風格與代表作，徹底研究

對大師的崇拜，並非盲目相信他的名氣，洪士庭數次飛到日本親炙安藤忠雄最受推崇的作品，在義大利的新作──為精品品牌集團、開雲集團創辦人弗朗索瓦．皮諾（François Pinault）設計的第三座私人藝術博物館「Bourse de Commerce」也積極研究不放過。

來到瀨戶內海，從本福寺蓮花池的池水當中，沿著樓梯一步步往下，立刻就被天才建築師所折服。

「人進寺廟在幹什麼？安藤忠雄認為是追求寧靜。佛祖從哪裡誕生？蓮花池，」洪士庭揣摩大師的設計源頭得出一個結論：為什麼不把寺廟埋在地裡面，廟上表面有一整個蓮花池，人從蓮花池裡走下去，赫然發現池底土壤盡數挖空，接著才看到寺廟的內裝，獨特的創意令人嘆為觀止。

「安藤忠雄最特別的是他的想像力，還有解決問題的能力，」洪士庭說。

另外，像安藤為時尚界大佬所設計的私人藝術博物館「Bourse de Commerce」，深入探索後才知道這是一個對建築師先天限制很多的案子。

私人博物館原址是一處古蹟，外觀不能動，內裝不能動，牆壁也只能修復同樣不能動，然後在其中設計一個擺放私人藝術品收藏的館，其實十分為難建築師。

安藤忠雄就在不碰到牆壁，也不碰到天花的情況下，設計出一個圓的四面牆，將整體空間分隔出更多的收藏空間，形成一個雙重的精神世界，做法簡單又巧妙。

這一次，安藤忠雄再次告訴人們：建築不僅僅是一堆磚塊、鋼筋和混凝土的堆疊，而是一個國家、一個城市乃至一個社區的靈魂。

業主、身價347億美元（約台幣1.1兆元）排名世界第40名的弗朗索瓦．皮諾盛讚：「安藤先生是當今為數不多的建築師能把藝術的獨創性與事物的嚴謹性巧妙結合到建築，使其與自身、與過去，與現在形成一個引人深思觸動的對話。」

安藤為時尚界大佬所設計的私人藝術博物館「Bourse de Commerce」。flickr by Jean-Pierre Dalbéra

打動安藤忠雄，先讓他喜歡高雄亞灣

然而，請安藤忠雄來高雄設計建築的困難，總在實地著手進行邀約之後才出現。

首先是怎麼找到安藤忠雄。不像台灣人也熟悉的日本建築大師伊東豐雄、隈研吾，建築事務所規模很大，員工動輒上百人，容易接觸。安藤忠雄的建築事務所官網上只有電話、傳真，卻沒有email。

安藤的員工也只有20幾人，但來自世界各地的設計邀約每年上千件，即便一年只做5個案件，對安藤忠雄來說也是很忙。

最後只好透過上海和台北的建築界朋友協助聯繫，雙管齊下。

接著的挑戰，是讓安藤忠雄的手願意翻開案子的企劃書。

洪士庭想了4個說服點，一是先讓安藤忠雄喜歡「特貿三」，派出空拍機照下基地環境，以便突顯高雄亞灣區的的生活地域，很像安藤忠雄的故鄉大阪。高雄人的人格特質和大阪人相近都比較「阿莎力」。

二是向安藤忠雄表達，國城建設「是一個願意花時間把事情做好的公司」。三是無論台灣當地的落地建築師和業主，皆以「很了解安藤忠雄的設計理念」為前提，與對方進行溝通。

「我就會跟安藤說，我看過了你的哪些案件，我欣賞你這樣那樣的特質，」洪士庭說，所有的事情都要很小心，透過他信任的人，表達邀請他的誠意，以及業主目前為止能夠做到的是什麼？還有未來願意怎麼樣去跟他配合。

安藤忠雄視訊開會截圖。國城建設提供

安藤忠雄設計費幾何？這問題次要

或許安藤忠雄因此覺得，這家台灣業主確實對他的了解，比其他公司多一些：「他就願意翻我給他的基地圖了。」

單單贏得安藤忠雄來翻圖的這個舉動，兩個月的時間就過去了。「很懂安藤忠雄」這一點，而不是捧上大把的鈔票，為洪士庭拿到了與大師進一步說明情況的門票。

由於當時新冠疫情仍未消退，雙方的面談其實是在線上進行，但對方似乎「愛理不理」。洪士庭並未因此打退堂鼓，而是認為案子「可能不夠有趣」，必須想方設法激起安藤忠雄的濃厚興趣。

觀察到安藤忠雄在全球的代表作，以美術館、博物館，公共建設居多，市區內的綜合式案件其實很少，大師級人物通常覺得低寬坪的美術館、博物館比較能發揮。

於是，洪士庭與團隊再寫一封書信去日本，希望增加一個美術館的設計，這一招終於打動了安藤忠雄，同意簽約。

請動安藤忠雄的設計費以上億元起跳，但對洪士庭而言，錢是其次，安藤忠雄能為高雄留下不朽的傳奇才重要，而這一切能夢想成真，得歸功於「懂安藤忠雄」。

（本文出自2023.10.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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