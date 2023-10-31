嘉義「166觀光軸線」串連茶與咖啡、部落料理多元體驗
嘉義縣政府攜手在地觀光業者，近年力推新興「166觀光軸線」遊程，一口氣串聯166縣道的太平、太興、瑞峰、瑞里等地的景點祕境，進一步推廣166軸線的民宿、部落及茶文化，訴求一年四季都好玩好吃。
而「台灣好行瑞里線」從嘉義火車站出發，遊客使用瑞里線套票可體驗竹筒烤茶，或品嚐最具風味的阿里山咖啡，並飽覽美麗的茶園風光。
嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，阿里山西北廊道通往瑞里地區，沿線有文峰遊客中心、觀音瀑布、圓潭生態園區及多條登山步道等潛力觀光景點，得天獨厚的地形培育出精品級的阿里山茶、咖啡，為山區旅遊增添廣度及深度。
因應旅遊觀光業的發展，近年166線道上的新興民宿如雨後春筍，且各具特色。
像「茗園茶葉民宿」，是瑞里當地老字號的製茶廠，負責人許聰嚮為早期大阿里山茶瑞里地區的創始茶農，30歲即榮獲十大傑出青年及神農獎等殊榮。
民宿備有觀光茶坊、不同價位特色餐食，高山風味餐，以茶、咖啡入菜，苦茶油飯、蜜香紅茶喝到飽，飯後還能搭配茶席、採茶體驗，除了品香醇好茶之外，也販售多項當地農特產，適合當伴手禮帶回家。
「青葉山莊」呈現優雅的希臘風情，藍白色建築外觀，有著異國地中海氛圍，釋放出輕鬆無壓力的視覺感受，白天可隨性遊走森林隧道享受芬多精，夜晚觀星花園是放鬆工作壓力的好地方。
而鄰近的「明月大船」民宿，同樣坐擁茶山景致，推開窗的同時，感受大量清新因子的舒暢感。
位於嘉義縣梅山鄉瑞峰村的海鼠山，是瑞峰地勢最高處，海拔高度為1,311公尺，建於茶園中的觀景台本身高度為3公尺，相加起來剛好為1,314公尺。
「1314觀景台」象徵著「一生一世」的浪漫愛情宣言，還設有「1314愛情塔」，是超人氣浪漫約會打卡聖地，知名茶飲廣告曾在此拍攝，360度環景飽覽茶園風光，是觀賞阿里山日出的絕佳景點。
行車進入來吉村來吉部落「不舞作坊」，猶如闖進童話國度。隱身山林的部落藝術家，用天然食物、描繪一道道動人佳餚，藝術家雅慕伊與不舞母女檔的工作室，盡是山豬彩繪作品，遊客來到這裡，可以體驗工藝課程及享用美味的部落料理。
「晉揚欣茶庄」位阿里山小火車梨園寮站不遠處，茶廠主人設計烤茶體驗，使用大阿里山區太興村盛產的金萱茶做結合，炭烤過後的茶葉與竹香完美融合，不止外觀特別，口感更加滑順，非常適合一家大小的茶事體驗。茶庄還可品嚐到阿里山精品咖啡，不止具有特殊的教育意義，更別出心裁。
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