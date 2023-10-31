可樂旅遊ITF春節最高現折3,000元

年度最大旅遊盛事「台北國際旅展」（ITF）即將於11月3日-11月6日在南港國際展覽館登場，歲末年終，不管是想要消耗年假給自己一趟犒賞之旅，或是提前規劃明年春節與寒假旅遊計畫，都一定要把握機會，到旅展現場搶便宜。

可樂旅遊針對ITF旅展推出諸多團體、自由行及票券等優惠，海外跟團遊買一送一，平均1人萬元有找；春節最搶手的團體旅遊，最高現折3,000元；多款熱門票券買一送一；全球自由行、國際機票通通都有折扣優惠，指定航線再貼心加碼贈網卡！另外，因應國人最愛的日本，可樂旅遊更前進日本館設立專區（I1508），加碼推出超搶手的熱門票券優惠碼抽抽樂活動，最高獎項為日本環球影城門票買一送一，可樂旅遊邀請大家來ITF試手氣、搶好康！

小資瘋出國，韓國旅遊絕對是最高CP值的首選目的地！可樂旅遊特規劃冬日「濟州買一送一」，到韓國第一高峰「漢拏山1100高地」賞雪景，走訪超夯韓劇《非常律師》拍攝「鳥島新緣橋」，攀登收錄世界自然遺產的「城山日出峰」，更有韓國傳統炸全雞（四人一隻）、黑炸醬麵吃到飽，每人再加碼贈送韓國專用轉接插頭、泰迪熊小玩偶、彩妝店見面禮，2人同行只要17,888元起，平均每人萬元有找，數量有限，敬請把握。

歐洲各地獨特的城市氛圍，向來吸引台灣旅客，若是旅遊預算充足、時間規劃也允許，建議可在春節假期前後多請個幾天假，前進歐洲，在充滿異國風情的城市度過難忘的新春假期。今年春節，恰巧遇上世界三大嘉年華之一的「義大利威尼斯面具嘉年華」（2024/2/3-2/13），可樂旅遊對此推出11至13日行程，保證入住威尼斯島上飯店，讓旅客有更多時間體驗嘉年華日夜的不同風貌；針對喜愛德瑞自然風光的旅客，建議可參考可樂旅遊台灣市場獨家推出的「皮拉圖斯山頂飯店」行程，在海拔2,132公尺特色飯店住上一晚，感受壯麗景觀。

另外，若是鍾情於火車旅行的民眾，可樂旅遊首推「限GO德瑞」，乘坐英格堡景觀列車穿越迷人的瑞士村莊，行程亦安排夢幻阿爾卑斯鐵力士山、童話新天鵝堡、萊茵瀑布與兩大世界遺產等；南亞「新春斯里蘭卡」則可搭乘海拔約1,868公尺、被譽為世界上最美的高山火車線的「高山茶園火車」，穿梭在樹林以及碧綠的茶園中，並安排入住綠色環保五星飯店，走訪雅拉國家公園、馬度河紅樹林生態，來一趟綠色之旅。

小資春節出遊首推韓國！最低19,900元起就可開心到國外過年，可樂旅遊更於韓國新春系列行程中安排貼心的圍爐饗宴，於除夕夜當晚分別包下首爾、釜山與濟州等地的特色餐廳，還規劃互動遊戲，讓旅客熱鬧過年，價格超特惠、行程卻不馬虎。

另外，自然景觀豐富的紐澳，也是超搶手商品，但因為受限於機位，目前紐西蘭春節連假尖峰出發之團體行程已銷售一空，建議可以考慮明年2月下旬將出發的「享愛紐西蘭」產品，入住如童話故事般的庫克山隱士飯店、皇后鎮飯店，搭乘冰河船、賞鯨船、古董蒸汽船等。

除了春節，可樂旅遊精選時下熱門行程，祭出旅展優惠！冬季限定「東北雪舞紛飛」5日行程，搭乘藏王纜車，一覽樹冰奇景、近距離接觸霧冰之美；「魔法東京」5日遊走訪今年6月盛大全新開幕的哈利波特影城，走進電影中超人氣的霍格華茲大廳、斜角巷、9又3/4月台等知名場景，還能體驗特急Laview列車、溫室草莓園、輕井澤度假勝地及角川武藏野博物館。 可樂旅遊特規劃冬日濟州5日遊，2人同行只要17,888元起，平均每人萬元有找。業者提供 冬季限定「東北雪舞紛飛」５日行程，搭乘藏王纜車，一覽樹冰奇景。業者提供

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