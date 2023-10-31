中鋼棒線高值化 鞏固台灣「手工具王國」地位
台灣手工具年產值達1,300億元，高居全球前三名，中鋼（2002）手工具原料的棒線產品再精緻化，成為產業最強後盾，鞏固台灣「手工具王國」地位。
中鋼執行副總黃建智說，長期穩定供應優質棒線鋼材，近年台灣手工具面臨中國大陸及東南亞低價競爭，中鋼協同客戶義成公司合作開發次世代起子頭用鋼BT9885V，所製作的專業起子頭不僅硬度達HRC62，耐久壽命更超越德、瑞、美、日等國際知名品牌。
此外，中鋼也結合產、官、學、研等各界研發能量，輔導下游客戶提升產品競爭力，支持國內業界在高階手工具市場持續站穩國際舞台。
黃建智指出，為協助國內手工具業升級轉型，持續投入高品級手工具用鋼研發，與26家手工具業者合作進行國際標竿產品特性對標工作，陸續鑑別起子套筒、梅開扳手等各類產品。
舉例來說，國內知名業者伯鑫公司提出改善扳手熱鍛得料率需求，中鋼即結合金屬工業研究發展中心輔導伯鑫進行模具設計優化，不僅達成改善目標，更有效降低生產成本，提高扳手產品的國際競爭力。
展望未來，中鋼除了因應全球減碳趨勢，不僅自身積極減碳，同時也秉持「客戶好，下游好，中鋼才會更好」的理念，攜手金屬中心及鋼鐵公會輔導鋼鐵產業中、下游業者建構碳管理能力，多管齊下幫助國內手工具產業升級轉型。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市買氣穩中有進 10月新北、台南買氣最旺
▪ 總統大選沒影響 10月房市交易年增月增
▪ 賣方擺姿態買方起觀望 房仲：房市穩中透憂
▪ 新青安房貸刺激買氣 10月房市交易量旺季仍旺
▪ 單身很難買到房？她曝結婚較有機會 過來人反駁：分手2年馬上買房
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言