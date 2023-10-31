台灣手工具年產值達1,300億元，高居全球前三名，中鋼（2002）手工具原料的棒線產品再精緻化，成為產業最強後盾，鞏固台灣「手工具王國」地位。

中鋼執行副總黃建智說，長期穩定供應優質棒線鋼材，近年台灣手工具面臨中國大陸及東南亞低價競爭，中鋼協同客戶義成公司合作開發次世代起子頭用鋼BT9885V，所製作的專業起子頭不僅硬度達HRC62，耐久壽命更超越德、瑞、美、日等國際知名品牌。

此外，中鋼也結合產、官、學、研等各界研發能量，輔導下游客戶提升產品競爭力，支持國內業界在高階手工具市場持續站穩國際舞台。

黃建智指出，為協助國內手工具業升級轉型，持續投入高品級手工具用鋼研發，與26家手工具業者合作進行國際標竿產品特性對標工作，陸續鑑別起子套筒、梅開扳手等各類產品。

舉例來說，國內知名業者伯鑫公司提出改善扳手熱鍛得料率需求，中鋼即結合金屬工業研究發展中心輔導伯鑫進行模具設計優化，不僅達成改善目標，更有效降低生產成本，提高扳手產品的國際競爭力。

展望未來，中鋼除了因應全球減碳趨勢，不僅自身積極減碳，同時也秉持「客戶好，下游好，中鋼才會更好」的理念，攜手金屬中心及鋼鐵公會輔導鋼鐵產業中、下游業者建構碳管理能力，多管齊下幫助國內手工具產業升級轉型。 中鋼棒線高值化 鞏固台灣「手工具王國」地位。中鋼提供

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