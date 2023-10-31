快訊

麻辣鍋餐桌「住整窩蟑螂」超驚悚 業者致歉：停業3天

郭台銘連署涉賄案前中常委遭羈押 國民黨發聲了

小七「CITY PRIMA精品咖啡」達6千店 新品拚業績漲4成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「CITY PRIMA精品咖啡」自11月起全新登場「花香耶加雪菲」，獨家研發結合日曬+水洗雙處理法，突顯優雅花香風味，整體口感醇厚圓潤。 圖/7-ELEVEN提供
「CITY PRIMA精品咖啡」自11月起全新登場「花香耶加雪菲」，獨家研發結合日曬+水洗雙處理法，突顯優雅花香風味，整體口感醇厚圓潤。 圖/7-ELEVEN提供

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年拓點突破6,000家新里程碑，不僅讓精品咖啡生活化，並成為消費者喝精品咖啡的首選通路。為持續豐富品項，「CITY PRIMA精品咖啡」自11月起將全新登場「花香耶加雪菲」，研發結合日曬+水洗雙處理法，突顯優雅花香風味，整體口感醇厚圓潤，更貼近消費者喜好。將自11月1日起將陸續推出門市推廣活動，預計藉由新品上市帶動相關業績成長4成以上。

7-ELEVEN看好精品咖啡市場潛力，2019年推出「衣索比亞耶加雪菲」精品咖啡，主打通過CQI（咖啡品質協會）評鑑80分以上的精品咖啡豆；2020年更以「CITY PRIMA」正式品牌化深耕經營，以「咖啡大師精挑」、「通過CQI認證80分」、「精選產地溯源」三大做法讓杯杯都是極致精品；今年則推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」精品咖啡第2風味，以「風味聯姻」概念不斷進行風味創新，結合在地小農鮮果的「橙香陽光」、「檸靜時光」水果冰磚咖啡，看好市場植物奶趨勢推出「生椰厚拿鐵」，帶動精品咖啡潮流化。

統計將近4年以來，「CITY PRIMA精品咖啡」銷售杯數年年翻倍成長，截至目前已創造超過5千萬人次體驗。7-ELEVEN表示，「CITY PRIMA精品咖啡」將以「雙軌經營」持續提供精品愛好者不同風味選擇，除在特定門市提供充滿可可堅果香的中南美洲「瓜地馬拉花神」精品咖啡第2風味外，並將原本熱銷經典「衣索比亞古吉」換新「花香耶加雪菲」，採用獨家研發市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」雙處理法調性，整體口感醇厚、風味柔和且層次豐富。

7-ELEVEN指出，「CITY PRIMA精品咖啡」以「主題造日」、「結構調整」、「品牌精耕」3大品牌策略，追求咖啡極致風味與拓展多元客群，品牌願景致力於將精品咖啡大眾化，讓每一位消費者都能選擇到想喝的高品質風味，期望透過經典暢銷品換新「花香耶加雪菲」再擴大市占與品牌「心」占率；另外，去年底首度引進的三豆槽咖啡設備也將持續積極導入更多門市，消費者可依個人喜好選擇不同產區咖啡風味，同時讓門市端更省力化操作。

咖啡 消費 拉花

延伸閱讀

嘉義旅遊必收！精選6間「免門票」觀光工廠，超有趣景點都在這

7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」花香耶加雪菲新登場！11月限時優惠快搶喝

醫破流言！保溫瓶裝咖啡不會產生毒素 沒做好一件事才該擔心

好難買！全聯獨家「綜合餅乾買一送一」掀搶購 還有最後4天「14元美式」要把握

相關新聞

中鋼棒線高值化 鞏固台灣「手工具王國」地位

台灣手工具年產值達1,300億元，高居全球前三名，中鋼（2002）手工具原料的棒線產品再精緻化，成為產業最強後盾，鞏固台...

爭取新青安、首購這樣做 10月交易年增近三成

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2023年10月六都和新竹縣市交易量變化，交易量較上月微增5%，以桃園8%，高雄7%，...

以哈戰爭未掀恐慌、自住客對選情無感 10月房市交易穩

雖然10月國際間爆發以哈戰爭，不過全球股市並未受到太多衝擊，也未對房市造成影響，信義房屋統計10月門市交易，狀況維持穩定...

南科族想換屋？ 在地房仲：「這件事」才是重點

南科族近年成為台南房市主力族群，一名在南科工作、有2個小孩的網友於PTT上發問，因空間需求想換屋，預算落在1700萬到1...

東洋置地、瑞斯麗飯店管理品牌攜手 打造12翫俱樂部

東洋置地今（31）日宣布與瑞士瑞斯麗酒店管理品牌Swisstouches Living正式簽約，兩造共同攜手打造位於嘉義...

聯茂董事會拍板加碼泰國廠 第一期投資增至22.91億元

銅箔基板大廠聯茂（6213）今（31）日公告董事會決議泰國廠增加投資金額案，因營運設施需求增加，經112/10/31董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。