小七「CITY PRIMA精品咖啡」達6千店 新品拚業績漲4成

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年拓點突破6,000家新里程碑，不僅讓精品咖啡生活化，並成為消費者喝精品咖啡的首選通路。為持續豐富品項，「CITY PRIMA精品咖啡」自11月起將全新登場「花香耶加雪菲」，研發結合日曬+水洗雙處理法，突顯優雅花香風味，整體口感醇厚圓潤，更貼近消費者喜好。將自11月1日起將陸續推出門市推廣活動，預計藉由新品上市帶動相關業績成長4成以上。

7-ELEVEN看好精品咖啡市場潛力，2019年推出「衣索比亞耶加雪菲」精品咖啡，主打通過CQI（咖啡品質協會）評鑑80分以上的精品咖啡豆；2020年更以「CITY PRIMA」正式品牌化深耕經營，以「咖啡大師精挑」、「通過CQI認證80分」、「精選產地溯源」三大做法讓杯杯都是極致精品；今年則推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」精品咖啡第2風味，以「風味聯姻」概念不斷進行風味創新，結合在地小農鮮果的「橙香陽光」、「檸靜時光」水果冰磚咖啡，看好市場植物奶趨勢推出「生椰厚拿鐵」，帶動精品咖啡潮流化。

統計將近4年以來，「CITY PRIMA精品咖啡」銷售杯數年年翻倍成長，截至目前已創造超過5千萬人次體驗。7-ELEVEN表示，「CITY PRIMA精品咖啡」將以「雙軌經營」持續提供精品愛好者不同風味選擇，除在特定門市提供充滿可可堅果香的中南美洲「瓜地馬拉花神」精品咖啡第2風味外，並將原本熱銷經典「衣索比亞古吉」換新「花香耶加雪菲」，採用獨家研發市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」雙處理法調性，整體口感醇厚、風味柔和且層次豐富。

7-ELEVEN指出，「CITY PRIMA精品咖啡」以「主題造日」、「結構調整」、「品牌精耕」3大品牌策略，追求咖啡極致風味與拓展多元客群，品牌願景致力於將精品咖啡大眾化，讓每一位消費者都能選擇到想喝的高品質風味，期望透過經典暢銷品換新「花香耶加雪菲」再擴大市占與品牌「心」占率；另外，去年底首度引進的三豆槽咖啡設備也將持續積極導入更多門市，消費者可依個人喜好選擇不同產區咖啡風味，同時讓門市端更省力化操作。

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