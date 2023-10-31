國泰航空旋風登陸台北國際旅展 哩享風格選品店限時登場

萬眾矚目的旅遊界年度盛事「 2023 ITF 台北國際旅展」將於 11 月 3 日盛大展開。國泰航空自 11 月 3 日至 11 月 6 日開展期間，除祭出歐洲、紐澳、日本、香港等全球精選航點好康優惠，更展出完整質感選品供民眾以限定優惠價格選購！現場消費滿額還可參加抽獎活動，A350餐車及聯名備餐間收納箱等超豐富獎項天天送，人人有獎，等你來試手氣、拿好禮。

亮點一：質感選品店開張！品牌熱賣手工精品麻將組、備餐間收納箱推優惠價

營造質感生活，細節不能馬虎。國泰航空將對於旅行及日常的美好想像，再度呈現於台北國際旅展，精選多款風格商品展出，包含國泰航空與觀塘地區知名木工設計工作室 ─ Start From Zero聯乘推出以循環木材製成的手工精品麻將套組、兼具收藏價值與實用性的備餐間收納箱，以及航空迷渴望擁有的空中巴士 A350 機型小型飲品餐車。展區更備齊多樣旅行實用必備小物，不僅推出旅展限定價格，每消費 30 元還能累積 1 「亞洲萬里通」里數，開展「哩享」生活。

亮點二：滿額拿好禮，人人有獎！有機會帶回「亞洲萬里通」里數、「A350 機型小型飲品餐車」

不只有精緻生活選品可選購，國泰航空大方祭出豐富滿額獎勵，讓消費者人人有獎。凡於旅展現場消費任意品項滿新台幣 15,000 元，即可參加「幸運籤筒」活動，將有機會抽中國泰航空好禮福袋、客機模型、航點帆布袋等獎項；消費滿新台幣 60,000 元則可體驗「國泰扭蛋樂」抽獎，空中巴士 A350 機型小型飲品餐車、國泰航空x Start From Zero 全新特別版備餐間收納箱、「亞洲萬里通」里數等重量級航空夢幻逸品等你帶回家。

亮點三：國泰航空「這哩來找茶」相揪新舊會員喝好茶！買飲料票券再賺里數入袋

國泰航空推出「這哩來找茶」活動，盛情款待新舊會員來展區喝茶。不論是現場登記加入的國泰航空新會員，或是已經擁有「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」、「台新國泰航空聯名卡」的既有會員，每日均可憑證明兌換 CoCo 手採紅茶或四季春青茶乙杯。國泰航空攤位亦販售 City Café 中杯拿鐵或大杯美式的咖啡票券組、 CoCo 百香雙響炮飲品票券組，購買即可額外賺取「亞洲萬里通」里數，累積購買滿五組票券再享加碼里數，每人每日最高可享額外2,000里數。

亮點四：全球精選航點優惠中，歐洲、紐澳航線機票現折 3,000元！

等不及來場渴望已久的海外旅遊，卻還在觀望機票嗎？國泰航空線上旅展同步開跑，讓民眾輕鬆接軌世界。即日起至 11 月 10 日於官網預訂由台灣出發前往歐洲、紐澳、中東、南非等地區可享新台幣 3,000 元折扣，開啟品質保障的長途海外旅程。預訂中國大陸及東南亞多個人氣航點，包含：曼谷、峇里島、吉隆坡等，機票亦可現折新台幣1,000 元。而國人旅遊首選的熱門目的地 – 日本及香港，國泰航空也祭出加碼好康，機票最優8,078元起。

亮點五：每日舞台現場互動可獲精美好禮！超人氣旅遊節目主持人風田11/5獨家站台

帶領會員探索獨特逛展體驗，國泰航空精心規劃趣味又富互動性的舞台活動， 11 月 3 日至6 日每日邀請民眾一起闖關，挑戰成功有機會拿到國泰航空品牌多款精美好禮。11 月 5 日（日）更重磅邀請知名旅遊美食節目主持人–風田來到展場，與現場粉絲及民眾分享個人旅遊經驗及旅行願望清單，讓國泰航空陪你一起「風」旅遊。 空中巴士A350機型小型飲品餐車，旅展限定價39,000，每消費30元同步累積1里數。國泰航空提供

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